Halil Paşa'nın Fatih Sultan Mehmet portresi ilk kez sergilenecek.

İstanbul'u fethederek dünya tarihine adını altın harflerle kazdıran, çağ açıp çağ kapatan ve peygamber efendimizin hadisine mazhar olan Fatih Sultan Mehmet'in ressam Halil Paşa tarafından 20. yüzyılda yapılan portresi, ilk kez Milli Saraylar Resim Müzesi'nde halka açılacak.

Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük padişahlarından biri olan, İstanbul'u fethederek çağ açıp çağ kapatan cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet'in ressam Halil Paşa tarafından 20. yüzyılda yapılan portresi, ilk kez Milli Saraylar Resim Müzesi'nde halka açılacak.

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, arşivinde barındırdığı portrelerle Türkiye'nin en geniş tablo koleksiyonuna ev sahipliği yapmaktadır. Bu arşivin içerisinde cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet'e ait 5 adet portre bulunmaktadır. Bu portreler çok yakın zamanda insanlarla buluşturulacak.

Bu 5 portrenin altında dünyaca ünlü ressamlar olan Fausto Zonaro, Feyhaman Duran, Paolo Veronese, Halil Paşa ve Hasan Rıza imzaları bulunmaktadır. Bu eserler sanat tarihi açısından çok önemli belgelerdir. Feyhaman Duran’a ait Fatih portresi halihazırda Topkapı Sarayı'nda sergilenmektedir. Hasan Rıza, Fausto Zonaro ve Halil Paşa'nın Fatih portreleri ise çok yakın bir zamanda Resim Müzesi'nde sergilenmeye başlayacak. Halil Paşa'nın portresi ise ilk kez sanatseverlere sunulacak.

Halil Paşa'nın Fatih portresi hakkında konuşan Milli Saraylar Resim Müzesi Yöneticisi ve Sanat Tarihçi Gülsen Kaya, bu portrenin ilk kez sergilenmesi açısından çok önemli olduğunu, Sultan Vahdettin'in kızı olan Rukiye Sultan'ın eşi Şerif Abdülmecit'in Halil Paşa'ya çizmesi için sipariş verildiğini, 20. yüzyılda çizildiği için farklı bir yoruma sahip olduğunu dile getirdi.

Sergi Sonbaharda Açılacak

Bu portrenin önceki portrelere bakılarak çizildiğini dile getiren Kaya, ayrıca bir damat tarafından çizilmesi istenen ve ilk kez sergilenmesi açısından büyük öneme sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Şimdiye kadar tüm Fatih portrelerinin yabancıların gözünden çizildiğini söyleyen Gülsen Kaya, ilk kez Halil Paşa yorumuyla Fatih'e ait bir portrenin sergileneceğini ifade ederek vatandaşlarımızı görmeye davet etti.

Serginin sonbahar aylarında sanatseverlere açılacağını söyleyen Kaya, ressam Halil Paşa tarafından yapılan Yavuz Sultan Selim portresinin de ilk kez bu sergide gösterileceğinin altını çizdi. Ayrıca bu sergide yabancı ressamlara ait padişah portreleri de sergilenecek.

Osmanlı döneminde Dolmabahçe Sarayı'nda tahta çıkmaya hazırlanan veliahtların bulunduğu Veliaht Dairesi, 7 yıllık bir restorasyon çalışmasından sonra Resim Müzesi'ne dönüştürülmüştü. Sonbaharda açılacak sergi Beşiktaş'ta bulunan bir müzede açılacak.

Osmanlı'da Padişahlar Portre Çizdirirdi

Osmanlı döneminde portre çizimleri ilk kez Fatih Sultan Mehmet padişahlığında yapılmaya başlandı. Fatih'in 1479 yılında İstanbul'a davet ettiği Venedikli ressam Gentile Bellini, 18 ay boyunca İstanbul'da kaldı. Topkapı Sarayı'nda kaldı ve burada birçok resim çizdi. Çizdiği resimler arasında Fatih Sultan Mehmet'in portresi de bulunmaktadır. 14890 tarihinde yapılan bu resim şu sıralar Londra’da bulunan National Gallery Koleksiyonu'nda yer alıyor. Bu portrenin nasıl yurt dışuna çıkarıldığına yönelik herhangi bir malumatımız yok.

Saray ressamı olarak kabul edilen Fausto Zonaro tarafından yapılan Fatih Sultan Mehmet portresini 1907 yılında Sultan II. Abdülhamit sipariş vermişti. Bu tablo 1480 yılında yapılan Bellini'nin tablosu büyütülerek yapıldı. Bu portrede Fatih'in dörtte üçlük profil çizimi büst olarak yapılmıştı. Bu resimde Fatih kürklü kaftan giyiyordu. Ayrıca başında kırmızı ulema sarığı vardı. Venedik tarzı bir kemerle portreye çerçeve yapıldı. Kaideden aşağı doğru sarkan o mücevherli gümüş de hükümdarlığın göstergesiydi. Kaidede "Magni Sultani Mohameti II. Imperatoris" ifadesi yani "Dünyanın Fatihi" anlamına gelen o yazı politik bir anlam içermekteydi. Orada bulunan 7 adet taç da Fatih Sultan Mehmet'in Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı olmasını simgeliyor.



Osmanlı Devleti'nde sanata en çok önem veren padişahların başında Fatih Sultan Mehmet geliyordu. Kendisi ayrıca şairdi. Birçok dil biliyordu. İstanbul'u fethetmesi de tesadüf değildi. Bilgili ve akıllı biriydi. O dönemde ondan büyük bir lider yoktu. O sadece güç kullanmadı. Naif ve kibar biriydi aynı zamanda. Sanata verdiği önemden bunu anlayabiliyoruz.