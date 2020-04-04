Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral'a Kovid-19 teşhisi konuldu

TV programı yapan Zahide Yetiş ile birlikte canlı yayınlara katılan ve orada paylaştığı yararlı bilgiler ile tanınan halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüsü salgınına yakalandı. Virüs belirtileri göstermesi üzerine Kovid-19 testi uygulanan Özyaral'ın tes sonuçaları pozitif çıktı.

Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkik sonuçlarının pozitif çıktığını ve koronavirüsüne yakalandığını sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyurun Prof. Dr. Özyaral, şunları söyledi:

“Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Dr. Mehmet Fatih Velibeyoğlu ve Baş Hekim Yrd. Enfeksiyon Hast Uzmanı Dr.Nuray Abravcı ve hastanemiz Yönetiminde Sayın Sayın Nurullah Arıkan nezdinde tedavi sürecini yöneten herkese teşekkür ederiz.”

OĞUZ ÖZYARAL KİMDİR?

1956 yılında doğan Oğuz Özyaral, Lisans eğitimini İşletme alanında, Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Mikrobiyolojide ve Doktorasını da yine aynı okulun aynı bölümünde yaptı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ve Organizasyonu Bölümünde Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi alanlarında yüksek lisans düzeyinde özel eğitim alan Prof. Dr. Oğuz Özyaral, şu anda İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görevinde bulunuyor.

Televizyon programlarında da zaman zaman yer alan Profesör Doktor Oğuz Özyaral, ‘Titiz misin?’ adlı TV programı da hazırlamıştı