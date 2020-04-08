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Halk TV'ye şok! RTÜK acımadı 150 bin tl para cezası verdi

RTÜK halk tv'ye acımadı. Sağlık Bakanı Fahrettim Koca'nın açıklamalarını "601 sağlık çalışanı öldü" diye yalan haber yapan kanala 150 bin TL'lik idari para cezası verdi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 17:54
Halk TV'ye şok! RTÜK acımadı 150 bin tl para cezası verdi

RTÜK tarafından bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs vakalarını açıkladığı toplantıda Bakan Koca'nın "601 sağlık çalışanında korona virüs vakası görülmüştür" açıklaması kanalda "Türkiye'de 601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti" diye yansıtan Halk TV'nin raporu değerlendirildi.

Ekrana yansıyan yanlış, RTÜK izleme uzmanlarının raporlarına yansıdı. Yayında tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerinin esas alınmadan, kamuoyunda özgürce kanaat oluşumunu engelleyecek biçimde doğru olmayan bilgilerin aktarıldığı şeklindeki raporu değerlendiren Üst Kurul, tespit edilen kusuru yerinde bularak Halk TV'ye 150 bin tl idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.

Son Güncelleme: 08.04.2020 18:06
Anahtar Kelimeler:
RTÜKHalk TV
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