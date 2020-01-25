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Haluk Levent ve AHBAP’tan Elazığ için önemli uyarı!

Sanatçı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, AHBAP Derneği'nde biriken tüm paranın Elazığ'daki depremzedelere gönderileceğini açıklarken, afet bölgesine yardım yapacak olan vatandaşları da sahte yardım kampanyaları konusunda uyarılarda bulundu.

25 Ocak 2020 Cumartesi 18:01
Haluk Levent ve AHBAP’tan Elazığ için önemli uyarı!

Şarkıcı Haluk Levent, Elazığ’da meydana gelen tüm Türkiye’yi sarsan depremin ardından, kurucusu olduğu AHBAP ile birlikte harekete geçerek afet bölgesine yapılacak olan yardımları açıkladı. AHBAP’ın AFAD ile birlikte hareket ettiğini belirten Levent, sahte yardım kampanyaları için de vatandaşları uyararak her kampanyaya itibar etmemelerini istedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden duyuruda bulnan Haluk Levent, IBAN paylaşarak para toplamaya çalışan insanların olabileceğini ve bu kişilere inanılmaması çağrısında bulunarak şöyle dedi:

"Bilgi kirliliğine alet olmayalım. Şu anda onlarca yardım istirmarcısı Elazığ depremini bahane edip para toplamaya çalışacak,sizlere fotoğraflar atıp iban paylaşacak. Sakın inanmayın. Elazığ ve Malatyada muazzam bir dayanışma var. Ve AFAD ile koordineli çalışıyoruz.


AFAD Başkanlığı ise söz konusu yardım kampanyaları için yaptığı açıklamada, "Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz" ifadelerini kullanarak vatandaşları uyardı.

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Yardım KampanyasıElazığ DepremiHaluk LeventAhbap
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