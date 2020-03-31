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Hamile kadın korona virüsüne direnemedi!

Kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen hamile kadın korona virüs hastalığı yüzünde hayatını kaybetti. Hamile kadının bebeği ise ameliyat ile kurtarıldı.

31 Mart 2020 Salı 01:43
Hamile kadın korona virüsüne direnemedi!

Dünya kasıp kavuran ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs salgını Türkiye'de can almaya devam ediyor.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan Recep Aydın ve 8 aylık hamile olan eşi Betül Aydın'ın (38), kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

HAMİLE KADIN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Hastanede tedavi altında alınan çiftten kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen Betül Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BEBEK KURTARILDI
Betül Aydın’ın 8 aylık bebeği ise ameliyatla kurtarıldı. Bebek, kuvöz ile İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

EŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Betül Aydın’ın cenazesi ise yapılan işlemlerinin ardından, Kartepe ilçesinde bugün toprağa verildi. Betül Aydın’ın eşi Recep Aydın’ın ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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KocaeliKorona VirüsHamile Kadın
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