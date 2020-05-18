Hande Ataizi'nden Kenan İmirzalıoğlu'na oyunculuk eleştirisi: Sokaktan geçen birini koy daha iyi oynar

‘’Onu yetenekli bulmuyorum.’’
Kenan İmirzalıoğlu’nu yetenekli bulmadığını söyleyen Ataizi, ‘’Sokaktan geçen bir adamı onun yerine koy, o adam daha iyi oynar.’’ sözleriyle eleştirdi.Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 15:36
Hande Ataizi, Ertem Şener'in YouTube kanalında Kenan İmirzalıoğlu'na sert sözlerle yüklendi. Ataizi, İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmadığını belirtti.
Kenan İmirzalıoğlu’nu yetenekli bulmadığını söyleyen Ataizi, ‘’Sokaktan geçen bir adamı onun yerine koy, o adam daha iyi oynar.’’ sözleriyle eleştirdi.Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 15:36