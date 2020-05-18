Hande Ataizi'nden Kenan İmirzalıoğlu'na oyunculuk eleştirisi: Sokaktan geçen birini koy daha iyi oynar

‘’Onu yetenekli bulmuyorum.’’

Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Hande Ataizi, Kenan İmirzalıoğlu için yaptığı yorumla yankı uyandırdı. Ertem Şener’in YouTube kanalının konuğu olan Ataizi, Kıvanç Tatlıtuğ’dan övgü dolu sözlerle bahsederken Organize İşler’de muhteşem bir iş çıkardığını belirtti.

Kenan İmirzalıoğlu’nu yetenekli bulmadığını söyleyen Ataizi, ‘’Sokaktan geçen bir adamı onun yerine koy, o adam daha iyi oynar.’’ sözleriyle eleştirdi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 15:36