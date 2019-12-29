Hande Yener ve Demet Akalın büyük bir görev için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

Yıllardır aralarındaki küslük nedeniyel konuşmayan fakat daha sonra bu kırgınlıklarını bitiren Hande Yener ve Demet Akalın, birlikte Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiler. Çalışma Ofisinde iki sanatçıyı kabul eden Erdoğan, Yener ve Akalın'ın kendisine sunduğu projeler kapsamında konuştular.

Demet Akalın ve Hande Yener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan ziyaretine Akalın'ın eşi Okan Kurt ve yapımcı Polat Yağcı'da eşlik etti.

Her iki sanatçının Erdoğan ziyaretinden sonra çekilen fotoğrafları ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Demet Akalın’ın siyah ve sade seçimi takipçilerinin gözünden kaçmazken kullanıcılar, Akalın’ın herhangi bir yerinde marka ve logo bulunmadığına dikkat çektiler.

Sıradışı giiyim tarzı ve uçuk sahne kostümleriyle bildiğimiz Hande Yener'in ise alüminyum rengi eteği çok konuşuldu. Yener’in sade bir giyimi tercih etmeye çalıştığı görülsede eteğiyle yine farkını ortaya koydu yorumları yapıldı.

Görüşmede çocuk istismarına ve kadına şiddete karşı büyük bir sosyal sorumluluk projesi başlatmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiklerini dile getiren yapımcı Polat Yağcı ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hande ve Demet’le birlikte çocuk istismarına, kadına şiddete karşı büyük bir sosyal sorumluluk projesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettik. Umarım bu ilk adım büyüyerek yayılır ve bir nebze olsun bu konuda fayda sağlayabilirsek ne mutlu bize.” mesajını yayımladı.