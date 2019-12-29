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Hande Yener ve Demet Akalın büyük bir görev için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde kabul ederek bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin asıl amacının çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı başlatılacak sosyal sorumluluk projesi olduğu öğrenildi.

29 Aralık 2019 Pazar 14:39
Hande Yener ve Demet Akalın büyük bir görev için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

Yıllardır aralarındaki küslük nedeniyel konuşmayan fakat daha sonra bu kırgınlıklarını bitiren Hande Yener ve Demet Akalın, birlikte Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiler. Çalışma Ofisinde iki sanatçıyı kabul eden Erdoğan, Yener ve Akalın'ın kendisine sunduğu projeler kapsamında konuştular.

Hande Yener ve Demet Akalın büyük görev için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiler

Demet Akalın ve Hande Yener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan ziyaretine Akalın'ın eşi Okan Kurt ve yapımcı Polat Yağcı'da eşlik etti.

Hande Yener ve Demet Akalın büyük görev için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiler

Her iki sanatçının Erdoğan ziyaretinden sonra çekilen fotoğrafları ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Demet Akalın’ın siyah ve sade seçimi takipçilerinin gözünden kaçmazken kullanıcılar, Akalın’ın herhangi bir yerinde marka ve logo bulunmadığına dikkat çektiler.

Hande Yener ve Demet Akalın büyük görev için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiler

Sıradışı giiyim tarzı ve uçuk sahne kostümleriyle bildiğimiz Hande Yener'in ise alüminyum rengi eteği çok konuşuldu. Yener’in sade bir giyimi tercih etmeye çalıştığı görülsede eteğiyle yine farkını ortaya koydu yorumları yapıldı.

Hande Yener ve Demet Akalın büyük görev için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiler

Görüşmede çocuk istismarına ve kadına şiddete karşı büyük bir sosyal sorumluluk projesi başlatmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiklerini dile getiren yapımcı Polat Yağcı ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hande ve Demet’le birlikte çocuk istismarına, kadına şiddete karşı büyük bir sosyal sorumluluk projesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettik. Umarım bu ilk adım büyüyerek yayılır ve bir nebze olsun bu konuda fayda sağlayabilirsek ne mutlu bize.” mesajını yayımladı.

Hande Yener ve Demet Akalın büyük görev için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiler

Son Güncelleme: 29.12.2019 14:39
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Demet AkalınZiyaretCumhurbaşkanı ErdoğanHande Yener
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