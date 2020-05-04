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Hangi 7 İlimizde giriş çıkış yasağı kalktı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklamada korona virüs ile mücadele kapsamında 30 İlimize getirilen giriş çıkış yasaklarından 7 İlimizin muaf tutulduğunu açıkladı. İşte giriş çıkış yasağının kaldırıldığı 7 ilimiz..

04 Mayıs 2020 Pazartesi 19:53
Hangi 7 İlimizde giriş çıkış yasağı kalktı?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hastalığın yayınmasının önüne geçebilmek için 30 büyükşehrimize ve Zonguldak İlimize getirilen giriş yasaklarından 7 il muaf tutuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklamada giriş çıkış yasaklarının kaldırıldığı 7 İlimizi açıkladı.

GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILDIĞI 7 İL

İşte Giriş çıkış yasağının kaldırıldığı 7 ilimiz;

Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır.

Erdoğan yapmış olduğu açıklamada ;

"Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını sürdürüyoruz. 31 ilde şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasını bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır.

Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacağız. Diğer illerimizde giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır." dedi

Son Güncelleme: 04.05.2020 21:39
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