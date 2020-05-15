Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak? Yasağa uymayanlara para cezası var mı?

Yeni tip koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulları, yeni kararlar alarak özellikle kalabalık şehirler gerçeği gözönüne alınarak bazı illerde vatandaşların maskesiz sokağa çıkılmasını yasaklamışlardı. özellikle havaların ısınması ile birlikte birçok kentte cadde ve sokaklar normal zamanlardakinden daha fazla kalabalık olmaya başlamasının ardından yasağın uygulanacağı illere her gün yenileri eklendi ve bu kapsamda 12 şehirde maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmasına karar verildi.

Bu kapsamda; Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Sakarya, Rize ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasaklarken alınan kararın duyuru yapılması sırasında sosyal mesafe kuralına da dikkat çekildi ve maske kullanımının yanı sıra sosyal mesafe kuralının da önemi üzerinde duruldu. Yasağa uymayan vatandaşlarada yine kurul kararı ve ilgili Bakanlığın talimatı doğrultusunda idari para cezası uygulanacağı aktarıldı.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı bu 12 ilin yanı sıra Gaziantep, İzmir, Adana gibi kentlerde de insan yoğunluğunun oluştuğu bazı cadde ve çarşılara maskesiz girrişler yasaklanırken Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yarından itibaren maskesiz sokağa çıkmak yasaklandığı Valilik tarafından duyuruldu.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla yeni karar alındığı belirtildi. Valilşkten yapılan açıklamada, daha önce alınan kararlar doğrultusunda kişisel koruyucu önlemlerin önemi vurgulandı ve sağlık kurumu, eczane, pazar yeri, toplu ulaşım, alışveriş merkezleri, berberler, kuaförler, taksiler gibi çeşitli kapalı alanlara maske takarak girilebileceğinin uygun görüldüğü anımsatıldı. Açıklamada ayrıca, gelinen süreçte açık alanlarda da vatandaşların sosyal mesafeyi koruma kuralına yeterince riayet etmedikleri görüldüğü aktarılak, "Tüm eski tedbirlere ilave olarak 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren ilimizde bulunan tüm vatandaşlarımızın açık alanlar dahil olmak üzere konutlarından çıktıktan sonra maske takmaları zorunludur." denildi.