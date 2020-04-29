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Hangi şehirde alışveriş merkezleri ne zaman açılacak? İllere göre AVM açılış tarihleri

Korona virüs vaka sayısının azalmasının ardında normalleşme sürecine başlanacağı açıklandı. Bu kapsamda “Hangi şehirde alışveriş merkezleri ne zaman açılacak?” sorusu geldi. İllere göre AVM açılış tarihleri hakkında Yatırımcılar Derneği Başkanı Hüseyin Ateş açıklamalarda bulundu. İşte Ateş’in açıklamalarından satır başları…

29 Nisan 2020 Çarşamba 20:01
Hangi şehirde alışveriş merkezleri ne zaman açılacak? İllere göre AVM açılış tarihleri

Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde alışveriş merkezleri ve birçok iş yeri kapatılmıştı. Vaka sayılarındaki düşüşün ardından normalleşme sürecine başlanacağı gündeme geldi. Normalleşme sürecinde ilk olarak alışveriş merkezlerinin açılmasına karar verildi.

Alışveriş merkezlerinin ülkemizde istihdam açısından önemi oldukça fazla. Ülkemizde tüm illerde neredeyse alışveriş merkezi bulunuyor. Bu alışveriş merkezlerine binlerce kişi çalışmaktadır. Bu kapsamda normalleşme sürecinde ilk olarak alışveriş merkezlerinin açılması gündeme geldi.

Türkiye’de topla kaç AVM var?

Ülkemizde toplam 436 tane AVM bulunmaktadır. Bu AVM’lerin büyük bölümü Büyükşehirlerde bulunmaktadır.

Alışveriş merkezleri ne zaman açılacak?

Alışveriş merkezlerinin açılması konusunda Yatırımcılar Deneği Başkanı Hüseyin Ateş açıklamalarda bulundu. Hüseyin Ateş 436 tane AVM’nin bulunduğunu ve eğer Bilim Kurulu onay verirse bu AVM’lerin sırayla açılması sağlanacaktır. Hüseyin Ateş, ilk olarak küçük illerde bulunan AVM’lerin gerekli tedbirleri alarak açılabileceği ancak bu durumun Bilim Kurulu’nun onay vermesi halinde olması gerektiğini belirtti. Hüseyin Ateş onay gelmesi halinde 11 Mayıs tarihinde AVM’lerin açılmaya başlanacağını duyurdu.

Hüseyin Ateş açılan AVM’lerde kademeli olarak ilerlenerek sinema, yemek salonu gibi alanların kapalı kalacağını ve virüsün yayılma durumuna göre kademeli olarak ilerleneceğini de sözlerine ekledi.

Hüseyin Ateş AVM’lerin açılma konusunun Mayıs’ın ilk haftasında kesinlik kazanacağını dile getirdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de alışveriş merkezleri ne zaman açılır?

Virüsün yayılım oranlarına bakıldığında en yoğun olduğu il İstanbul’dur. İstanbul’u İzmir ve Ankara takip etmektedir. Bu nedenle bu üç ilde salgının kontrol altına alınmadan AVM’lerin açılması zor görünüyor. Bu nedenle bu üç ilde AVM’lerin en geç açılacağı il olarak öne çıkıyor. Ancak virüsün ilerleyen günlerdeki yoğunluk durumuna göre yeni kararlar çıkabilir.

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Son Güncelleme: 29.04.2020 20:01
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