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Haşlanmış patatesten gelen kahreden ölüm

Muğla'da yediği haşlanmış patatesin yemek borusuna kaçması nedeniyle 1 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Nilgün Özcin hayatını kaybetti.

17 Ocak 2020 Cuma 14:51
Haşlanmış patatesten gelen kahreden ölüm

Muğla'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü'nde görev yapan Nilgün Özcan yaklaış 1 ay önce öğle yemeğinde yediği haşlanmış pataes yüzünden nefesszi kalmıştı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine sağlık ekipleri kadına kalp masajı uygulayarak hayata döndürmüş, ardından hastaneye kaldırmıştı. 

Haşlanmış patatesten gelen kahreden ölüm

Patatesin yemek borusuna kaçması nedeniyle nefessiz kalan 33 yaşındaki Özcin, hastaneye kaldırıldıktan sonra Endoskopiyle nefes borusuna kaçan patates çıkartıımış ve tedavisi yoğun bakım ünitesine alınarak devam etmişti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1 aydır yaşam mücadelesi veren Nilgün Özcin'in dün hayatını kaybettiği öğrenildi.  Özcin'in ölüm haberini alan mesai arkadaşları, hastaneye koşarak acılı eşini ve Nilgün'ün ailesinin yanında oldular. Nilgün'ün eşi Murat Özcin'in güçlükle çocukları olduğu öğrenildi.

Haşlanmış patatesten gelen kahreden ölüm

Son Güncelleme: 17.01.2020 15:04
Anahtar Kelimeler:
Yoğun BakımMuğlaHaşlama Patates
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