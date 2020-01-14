Hasta yakını tarafından darp edilen doktor, kırık burnuna rağmen ameliyata girdi

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde Jinekoloji bölümü doktoru Dr. Gökhan Gönen, sezaryen ile doğum yapacak olan hamile kadının yakını tarafından darp edildi. Kadının yakını olduğunu ileri süren ve ameliyatına girmek isteyen M.B.'nin isteğini reddeden doktorun aldığı darbelerle burnu kırıldı.

Kanlar içinde kalan ve burnunun kırıldığı anlaşılan doktor kendi tedavisini erteleyerek sezeryan ameliyatına girdi. Kanamalı olarak hastaneni acil servisine gelen hamile kadının bir an önce sezeryana alınması gerektiği için kendi tedavisini erteleyen doktor ameliyatı bittikten sonra aynı hastanede Kulak Burun Boğaz Bölümüne giderek tedavisine başladı.

Dr. Gökhan Gönen, olayın hasta yakını M.B.'nin ameliyata girme talabini 'Ameliyathane ve doğumhaneler mahrem yerdir giremezsiniz içeride başka doğum yapacak kadınlarda var uygun olmaz' şeklinde reddettiğini ve bu sebepten dolayı hasta yakınıyla bir tartışma yaşadığını aktardı

Tartışmanın büyümesi üzerine M.B.'nin önce yüzüne masada bulunan kalemliği attığı ve ardından da yumruklarla saldırdığını belirtti. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle M.B. doktordan uzaklaştırılarak beyaz kod ile polise bildirildi. Hastaneye gelen polis ekipleri ise doktora darp girişiminde buluan M.B.'yi gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü.

Diğer taraftan; Osmaniye Tabip Odası, ODH Başhekimlik, Sağlık Sen ve Türk-Sağlık Sen, Osmaniye Aile Hekimleri Derneği ve KESK ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) üyeleri olaydan sonra bir değerlendirme toplantısı yaparak basın açıklamasında bulundular. Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz ise olayı kınadıklarını belirterek konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.