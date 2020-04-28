Hatay'da borç kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı!

Hatay'ın Payas ilçesinde, aralarında daha önceden husumet olduğu belirlenen iki grup arasında sokak ortasında silahlı kavga meydana geldi.

İlçede bulunan Atatürk Parkı yakınlarında meydana gelen olayda, iddialara göre, iki grup arasında borç meselesi yüzünden bir tartşma başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ekrem A. (34), M.A. (40), K.K. (34) ile Mehmet K. (40) yanlarında bulundukları silahı çıkarıp ateş etmeye başladılar.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sağlık ekipleri sevk edildi. Silahların konuştuğu kavga sırasında Ekrem A. ile Mehmet K., vurularak hayatını kaybettiği sağlık ekipleri tarafıdna belirlenirken K.K., M.A. ile bir iş yerinde güvenlik personeli olarak çalışan A.D.'nin yaralandığı görüldü. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınırken, hayatını kaybeden Ekrem A. ile Mehmet K.'nın cansız bedenleri olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili geniş çapta bir soruşturma başlattı.

