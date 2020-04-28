İstanbul 17°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
100707
ALTIN
383.416
DOLAR
6.9906
STERLİN
8.6945
EURO
7.5722

Hatay'da borç kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı!

Hatay'da iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Borç meselesi yüzünden çıktığı öğrenilen silahlı kavgada ise 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

28 Nisan 2020 Salı 20:16
Hatay'da borç kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı!

Hatay'ın Payas ilçesinde, aralarında daha önceden husumet olduğu belirlenen iki grup arasında sokak ortasında silahlı kavga meydana geldi.

İlçede bulunan  Atatürk Parkı yakınlarında meydana gelen olayda, iddialara göre, iki grup arasında borç meselesi yüzünden bir tartşma başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ekrem A. (34), M.A. (40), K.K. (34) ile Mehmet K. (40) yanlarında bulundukları silahı çıkarıp ateş etmeye başladılar.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sağlık ekipleri sevk edildi. Silahların konuştuğu kavga sırasında Ekrem A. ile Mehmet K., vurularak hayatını kaybettiği sağlık ekipleri tarafıdna belirlenirken K.K., M.A. ile bir iş yerinde güvenlik personeli olarak çalışan A.D.'nin yaralandığı görüldü. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınırken, hayatını kaybeden Ekrem A. ile Mehmet K.'nın cansız bedenleri olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili geniş çapta bir soruşturma başlattı.
 

Anahtar Kelimeler:
HataySilahlı KavgaPayas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye'li genci kaçarken vurarak ölümüne neden olan polis tutuklandı!
Suriye'li genci kaçarken vurarak ölümüne neden olan polis tutuklandı!
Eminönü'nde dehşet! Aracıyla meydanda yem yiyen güvercinleri ezdi
Eminönü'nde dehşet! Aracıyla meydanda yem yiyen güvercinleri ezdi
TSK teröristlere göz açtırmıyor!
TSK teröristlere göz açtırmıyor!
Kırşehir'de köpek dehşeti! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kırşehir'de köpek dehşeti! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Tuğba hemşire korona virüse karşı yaşama savaşını kaybetti
Tuğba hemşire korona virüse karşı yaşama savaşını kaybetti
O ilimizde yoğun bakımdaki tüm hastalar iyileşti
O ilimizde yoğun bakımdaki tüm hastalar iyileşti

Popüler Haberler

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadardır? Sokağa çıkma yasağında kaç tl para cezası yazılır?
Küresel Sermaye nerede çekildi? Küresel Sermaye filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı! Küresel Sermaye FOX Tv ile ekrana geliyor
Ramo dizisi yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
1 Milyon yazılımcı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? 1 Milyon yazılımcı eğitiminde hangi dersler ve yazılım konuları bulunuyor?
Sokağa çıkma yasağında site bahçesi sokak sayılır mı?
Korona Vürüs belediye para yardımı ve erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları Kübra Sağızlı ve kaynanası Aysel Sağızlı kimdir?
1000 TL sosyal yardım alamayanlar için yeni devlet yardımı başvuruları alınıyor
A101'de satılan Honor Band 5i akıllı bileklik nasıl, alınır mı?
Devlet 750 TL ile 1625 TL arasında karşılıksız maddi yardım şartları ve başvuru yolları
Ziraat Vakıfbank Halkbank Kredi bankası başvuru süreci sonucu sorgulama ve öğrenme
Aşk 101 dizisinde eşcinsel karakter kim? Netflix Love 101 Osman Eşcinsel mi?
Yakut Kırmızı filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
isim şehir oyunu nasıl oynanır? İsim şehir oyunu kuralları
Bursluluk sınavında hangi konulardan soru çıkacak, hangi üniteler olacak? 2020 MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?
Ramo dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Rama 2. sezon bölüm tarihi belli mi?
Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalarken macun kullanabilir miyiz?
Retro ne demektir? Rеtro vе vintagе giyim arasındaki fark
1, 2, 3 Mayıs sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?
İŞKUR ile bekçi alımı için 10 İlde başvurular başladı
Aşırı dezenfekte kullanımı nedeniyle kuruyan ve pütürleşen ciltler için bakım önerileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.