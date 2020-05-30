Hatay'da cok feci kaza! 3 ölü 4 yaralı

Hayat'ın Dörtyol ilçesinde gece meydana gelen kazada 3 kişi öldü 4 kişi ise yaralandı

Hatay'da cok feci kaza! 3 ölü 4 yaralı
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Hayat'ın Dörtyol ilçesinde  Ömer Tüzün (55) idaresindeki otomobil yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine  AFAD, itfaiye, 112 Sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kurtarma ekiplerinin araç içinde uçuruman yuvarlanan kişileri büyük uğraşlar ile çıkardı. Meydana gelen feci kazada araçta bulunan sürücü Ömer Tüzün ile yolcu olarak bulunan Feyza Tüzün ve Feride Edik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta sıkışan Elif Rana Tüzün (6), Seçil Su Edik (5), Fatma Edik (8) ile Sariye Tüzün ise yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralılar, Dörtyol ve İskenderun ilçelerindeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.


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