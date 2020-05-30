Hatay'da cok feci kaza! 3 ölü 4 yaralı

Hayat'ın Dörtyol ilçesinde Ömer Tüzün (55) idaresindeki otomobil yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine AFAD, itfaiye, 112 Sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti.

Kurtarma ekiplerinin araç içinde uçuruman yuvarlanan kişileri büyük uğraşlar ile çıkardı. Meydana gelen feci kazada araçta bulunan sürücü Ömer Tüzün ile yolcu olarak bulunan Feyza Tüzün ve Feride Edik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta sıkışan Elif Rana Tüzün (6), Seçil Su Edik (5), Fatma Edik (8) ile Sariye Tüzün ise yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralılar, Dörtyol ve İskenderun ilçelerindeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.