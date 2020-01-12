Hatay'da Kapan-2 Amanoslar operasyonu başladı! Bölgede terör örgütü temizliği

Hatay'da, 585 jandarmanı katıldığı ve polis ile güvenlik korucularının da destek vrdiği 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' İçişlei Bakanlığı tarafından başlatıldı. Operasyon kapsamında bölücü terör örgütüne ait 3 odalı sığınaklar ve 3 depo tespit edildi. 1 EYP'nin ise ekipler tarafından imha edildiği belirtildi.

Geçen yıl Ağustos ayında başlatılan ve toplam 144 teröristin etkisiz hale getirildiği Kıran operasyonlarının tamamlanmasının ardından İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 915 jandarma, polis ile birlikte terör örgütüne yönelik "KAPAN-1 BAGOK" Operasyonu başlatmıştı.

Bakanlık şimdi de Hatay'da Kapan-2 Amanoslar Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonla ilgili yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Bakanlığımız Jandarma Genel Komutanlığı'nın yeni yılla birlikte başlattığı Kapan Operasyonları kapsamında Hatay’da KAPAN-2 AMANOSLAR Operasyonu başlatıldı.

Bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getiren Kıran operasyonlarının devamında, kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmelerini önlemek maksadıyla; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca KAPAN-2 AMANOSLAR Operasyonu başlatıldı.

Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen kahramanca sürdürülen operasyonda, Hatay İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel, 38 operasyonel tim görev alıyor.

Kapan-2 Amanoslar Operasyonu kapsamında BTÖ’ne ait 3 odalı bir sığınak ile gıda ve yaşam malzemelerinin saklandığı 3 depo tespit edildi.

Sığınak ve depolarda ele geçirilen 1 adet patlamaya hazır EYP ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi yerinde imha edilerek, sığınaklar civarında ve teröristlerin bulunabileceği bölgelerde kapsamlı arama çalışmaları ile operasyonlara devam ediliyor.

Terörle mücadele harekatı her türlü iklim ve arazi şartlarında son terörist etkisiz hale getirilene kadar halkımızın yoğun desteğiyle kararlı şekilde devam edecektir."