Hatay'da önce eşi ve annesini öldürdü, aynı silahla da intihar etti!

Hatay merkeze bağlı Defne ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi. Çekmece Mahallesi'nde meydana gelen olayda 27 yaşındaki Ömer Y. sisimli bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı eşi Pervin Y.yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Eşini öldürdükten sonra 50 yaşındaki annesi Emine Y.'yide vuran Ömer Y. daha sonra aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri evde bulunan ve pompalı tüfekle vurulan 3 kişinin olay anında öldüklerini belirlerken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayı duyan aile yakınları ise olay yerine geldiklerinde gözyaşlarına hakim olamadılar. Polis cinayet ve intihar ile ilgili geniş çapta bir soruşturma başlattı.



