Hatay'da önce eşi ve annesini öldürdü, aynı silahla da intihar etti!

Hatay merkeze bağlı Defne ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi. Çekmece Mahallesi'nde meydana gelen olayda 27 yaşındaki Ömer Y. sisimli bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı eşi Pervin Y.yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Eşini öldürdükten sonra 50 yaşındaki annesi Emine Y.'yide vuran Ömer Y. daha sonra aynı silahla intihar etti.
Olayı duyan aile yakınları ise olay yerine geldiklerinde gözyaşlarına hakim olamadılar. Polis cinayet ve intihar ile ilgili geniş çapta bir soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 04.02.2020 22:27