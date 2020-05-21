Hatay'da Polise çarpıp kaçan araçtan 34 kilogram esrar çıktı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli bulunan bir aracı durdurmak isteyince aracın şoförü dur ikazlarına uymayarak kaçmaya başladı. Yabancı uyruklu M.Ş isimli şoför kendisini durmak isteyen polis memuruna ve araca çarparak yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Dur ihtarına uymadan kaçmaya çalışan yabancı uyruklu kişinin aracında yapılan inceleme sonucunda araçta 34 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Çarpa etkisi ile yaralanan polis memuru hastanede tedavi altına alınırken yaya olarak kaçmaya çalışan yabacı uyruklu suçlu olayın hemen sonrasında ekiplerce yakalandı.

Kovalamaca sonucunda şüpheli M.Ş yakalanırken hafif şekilde yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Narkotik ekiplerinin köpekleri tarafından yapılan aramada 171 paket olmak üzere toplam 34 kilo 250 gram uyuşturucu esrar ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli M.Ş ise hakkında yapılan işlemler sonrasında nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 23:11