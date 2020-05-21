Hatay'da Polise çarpıp kaçan araçtan 34 kilogram esrar çıktı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleşen olayda Dur ihtarına uymayarak kaçan ve daha sonrasında polis memuru ve aracına çarparak yaya olarak kaçmaya çalışan zanlının aracından 34 kilogram esrar çıktı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken zanlı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Hatay'da Polise çarpıp kaçan araçtan 34 kilogram esrar çıktı
    Abone Ol:

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli bulunan bir aracı durdurmak isteyince aracın şoförü dur ikazlarına uymayarak kaçmaya başladı. Yabancı uyruklu M.Ş isimli şoför kendisini durmak isteyen polis memuruna ve araca çarparak yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Dur ihtarına uymadan kaçmaya çalışan yabancı uyruklu kişinin aracında yapılan inceleme sonucunda araçta 34 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Çarpa etkisi ile yaralanan polis memuru hastanede tedavi altına alınırken yaya olarak kaçmaya çalışan yabacı uyruklu suçlu olayın hemen sonrasında ekiplerce yakalandı.

Kovalamaca sonucunda şüpheli M.Ş yakalanırken hafif şekilde yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Narkotik ekiplerinin köpekleri tarafından yapılan aramada 171 paket olmak üzere toplam 34 kilo 250 gram uyuşturucu esrar ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli M.Ş ise hakkında yapılan işlemler sonrasında nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gazeten her an yanında! Haberport mobil uygulamasını şimdi indir, gazetesiz kalma!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Günün önemli haberlerini Facebook’ta da takip edebilmek istiyorsan, şimdi sen de Facebook grubumuza katılmak için tıkla! >>>Haberport Facebook Grubuna Katılmak İçin TIKLA!

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 23:11

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Netflix en iyi 30 animasyon filmi İMBD sıralaması
Papayanın faydaları nelerdir? Papaya nasıl tüketilir?
Hangi illere sokakta maske takma zorunluluğu getirildi?
Rüyada ağaç görmek neye işaret eder? İşte rüyada ağaç görmenin anlamları ve yorumları
Devletten 106 TL'ye kadar elektrik faturası yardımı
Bay Yanlış Soner kimdir? Gerçek adı nedir? Taygun Sungar rol aldığı yapımlar
Hangi yicecekler buzdolabında saklanmaz? Buzdolabında saklanmaması gereken yicecekler ve sebebi
Yüz kızartıcı suçlar polis olmaya engel olur mu? Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?
Yeme içme ve restoranlarda hangi önlemler uygulanacak?
Denizbank bayram kredisi kampanyası
Bay Yanlış dizisi Ezgi kimdir? Gerçek adı nedir? Özge Gürel rol aldığı yapımlar
2020 Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvurusu Yapma
Fakirlik maaşı nasıl alınır? 2020 Muhtaçlık aylığı başvuru şartları
PTT gişe ve büro görevlisi alımı ne zaman, hangi KPSS puan türüne göre yapılacak?
L Tipi cezaevi koşulları nedir? L Tipi cezaevlerinde hangi suçlular yatar?
Rapor parası nasıl alınır? Rapor parası başvuruları nasıl, nereden yapılır? Rapor parası almak için şartlar
THY ve Pegasus yurt içi ve yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak?
Çav Bella ne demektir? Çav bella kelime anlamı nedir? Çav bella şarkısı sözleri
TOKİ 100 bin konut Hakkari kura sonuçları 20.05.2020 isim listesi
Kuru soğanın acısı nasıl alınır? Soğanın acılığını geçirmek için kolay ve pratik yöntemler
MEB 2020 İl İçi, İl Dışı ve Özür Grubu Öğretmen Atamaları Yer Değiştirme Takvimi Belli Oldu!