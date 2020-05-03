İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

Hava ambulansını tarlasına sokmadı, Buğdayları insan canından kıymetli çıktı!

Samsun'da kalp krizi geçiren bir hastayı almaya giden ambulans helikopter, orada bulunan tarlaya inmek istedi. Tarla sahibi hava ambulansının inişine izin vermeyince ambulans hastayı almadan ger dönmek zorunda kaldı. Yaşanan vicdansızlık örneği ise pes dedirtti.

03 Mayıs 2020 Pazar 16:02
Hava ambulansını tarlasına sokmadı, Buğdayları insan canından kıymetli çıktı!

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, akıllara durgunluk veren bir durum yaşandı. İlçye bağlı Altınkaya Mahallesi’nde yaşayan 54 yaşındaki Cemil Yeniçerioğlu isimli bir vatandaş kalp krizi geçirdi. Baraj Gölü kıyısında yer alan ilçeye sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle feribot seferleri iptal edildiği için ihbar karşılığında bölgeye hava ambulansı sevk edildi.

Samsun'dan getirilen hava ambulansı kalp krizi geçiren hastayı almak için bölgede A.Ş. isimli bir vatandaşa ait buğday ekili tarlasına inmek istedi. Fakat tarla sahibi ve yanındakile el kol işaretleri yaparak hava ambulansının tarlaya iniş yapmasına izin vermediler. Bölgede iniş izni isteyen hava ambulansı tarla sahiplerinin engeline takılınca 3 kez tur attıktan sonra hastayı lamadan geri dönmek zorunda kaldı.

Daha sonra sağlık ekipleri, kayıkla mahalleye ulaştı ve kalp krizi geçiren hasta kayığa alınarak barajın karşısına geçirildikten sonra ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Altınkaya Mahallesi Muhtarı Yahya Yılmaz, yaşanan gelişmelerle ilgili bir açıklama yaparak "Mahallemizde yaşayan kalp ve şeker hastası Cemil Yeniçerioğlu rahatsızlandı. Barajdan dolayı mahallemize kara ulaşımı sıkıntılı olduğu için 112'yi arayarak helikopter istedim. Helikopter geldi. İnmek için yer aradı. N.Ş.'nin arazisine inmek istedi. Pilot inmek için izin talep etti. Ancak kadın, arazisi ekili olduğu için helikopterin inmesini istemedi. El hareketi ile inmesine karşı çıktı. Helikopter havada 10 tur attı. Başka inebileceği bir yer olmayınca geri dönmek zorunda kaldı. Jandarma kadının ifadesini aldı. Yaptığı cahillik. Herkese mahcup olduk" diye konuştu.

Muhtar Yılmaz, Altınkaya Barajı yapıldıktan sonra mahallelerinin Vezirköprü ile ulaşımın olmadığını ve mecburen feribotlarla ulaşım sağladıklarını söyleyerek bu durumdan mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi ve baraja köprü yapılmasını talep ettiklerini sözlerine ekleyerek "Aslında biz 30 yıldır aynı sorunu yaşıyoruz. Barajdan dolayı biri hastalanınca sıkıntı yaşıyoruz. Feribotlar şahsa ait olduğu için gece vakti bir sıkıntı olduğu zaman kendilerine ulaşamıyoruz. Mahallemize köprü yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.


 

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıSamsunVezirköprüHava AmbulansıBuğday Tarlası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasağı delerek gezintiye çıkan şahıslar polisleri darp etti
Yasağı delerek gezintiye çıkan şahıslar polisleri darp etti
Feci kaza! Kamyon ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı
Feci kaza! Kamyon ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı
Tunç Soyer, 3 Mayıs'ı Dünya İzmirliler Günü ilan ettiğini duyurdu
Tunç Soyer, 3 Mayıs'ı Dünya İzmirliler Günü ilan ettiğini duyurdu
Edirne'de TIR'la çarpışan hafriyat kamyonun şoförü hayatını kaybetti
Edirne'de TIR'la çarpışan hafriyat kamyonun şoförü hayatını kaybetti
Hem ehliyet yok, hemde yasak ihlali! Lahmacun sevdası 4 bin 93 liraya mal oldu
Hem ehliyet yok, hemde yasak ihlali! Lahmacun sevdası 4 bin 93 liraya mal oldu
Obruk sayısı 350'yi geçti, Yer altı alarmı karşısında uzmanlardan ciddi uyarı!
Obruk sayısı 350'yi geçti, Yer altı alarmı karşısında uzmanlardan ciddi uyarı!

Popüler Haberler

Okul nezuniyet tarihi nereden ve nasıl öğrenilir?
Müge Anlı nasıl kilo verdi? Müge Anlı canlı yayında nasıl zayıfladığını açıkladı!
Acun Ersin Korkut'a köpeği Mes'in öldüğünü söyleyecek mi?
Şeyma Subaşı şehirler arası yasağı dinlemeyip Çeşme'ye mi gitti?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 4 Mayıs Pazartesi
Bizim İçin Şampiyon nerede çekildi? Bizim İçin Şampiyon filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
Okullarda telafi eğitimi ne zaman başlayacak? 2020 MEB'in telafi eğitimi takvimi belli oldu
Hayat Tamircisi programındaki veteriner Esra Şenol kimdir?
Hayalet Avcıları filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı
Babam filmi nerede çekildi? Babam filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
2020 Ramazan ayı naşlangıç mesajları - En Güzel resimli sözler, ayet ve hadisli sms mesajları
Nisa Survivor'dan ayrılacak mı? Nisa yarışmadan çekilecek mi?
Kapatılan iş yerleri kira ödeyecek mi? İş yerlerini kapatmak zorunda kalan kiracılar kira ödemelerini nasıl yapacak ve yapmak zorunda mıdır?
Recep İvedik 6 Netflix filmi saat kaçta, ne zaman yayınlanacak?
Noterlerede internet üzerinden işlem başvurusu
Çalgı Çengi nerede çekildi? Çalgı Çengi filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
Mavi Boncuk filmi nerede çekildi? Mavi Boncuk filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı
Kanal 7 Sahur Vakti program sunucusu Ömer Döngeloğlu hoca öldü mü, neden öldü?
Vitir namazı nedir? Vitir namazı neden ve nasıl kılınır?
Pazar Sürprizi programı sunucusu kimdir?
Hayat Tamircisi program sunucusu kimdir? Hasan Kızıl hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.