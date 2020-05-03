Hava ambulansını tarlasına sokmadı, Buğdayları insan canından kıymetli çıktı!

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, akıllara durgunluk veren bir durum yaşandı. İlçye bağlı Altınkaya Mahallesi’nde yaşayan 54 yaşındaki Cemil Yeniçerioğlu isimli bir vatandaş kalp krizi geçirdi. Baraj Gölü kıyısında yer alan ilçeye sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle feribot seferleri iptal edildiği için ihbar karşılığında bölgeye hava ambulansı sevk edildi.

Samsun'dan getirilen hava ambulansı kalp krizi geçiren hastayı almak için bölgede A.Ş. isimli bir vatandaşa ait buğday ekili tarlasına inmek istedi. Fakat tarla sahibi ve yanındakile el kol işaretleri yaparak hava ambulansının tarlaya iniş yapmasına izin vermediler. Bölgede iniş izni isteyen hava ambulansı tarla sahiplerinin engeline takılınca 3 kez tur attıktan sonra hastayı lamadan geri dönmek zorunda kaldı.

Daha sonra sağlık ekipleri, kayıkla mahalleye ulaştı ve kalp krizi geçiren hasta kayığa alınarak barajın karşısına geçirildikten sonra ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Altınkaya Mahallesi Muhtarı Yahya Yılmaz, yaşanan gelişmelerle ilgili bir açıklama yaparak "Mahallemizde yaşayan kalp ve şeker hastası Cemil Yeniçerioğlu rahatsızlandı. Barajdan dolayı mahallemize kara ulaşımı sıkıntılı olduğu için 112'yi arayarak helikopter istedim. Helikopter geldi. İnmek için yer aradı. N.Ş.'nin arazisine inmek istedi. Pilot inmek için izin talep etti. Ancak kadın, arazisi ekili olduğu için helikopterin inmesini istemedi. El hareketi ile inmesine karşı çıktı. Helikopter havada 10 tur attı. Başka inebileceği bir yer olmayınca geri dönmek zorunda kaldı. Jandarma kadının ifadesini aldı. Yaptığı cahillik. Herkese mahcup olduk" diye konuştu.

Muhtar Yılmaz, Altınkaya Barajı yapıldıktan sonra mahallelerinin Vezirköprü ile ulaşımın olmadığını ve mecburen feribotlarla ulaşım sağladıklarını söyleyerek bu durumdan mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi ve baraja köprü yapılmasını talep ettiklerini sözlerine ekleyerek "Aslında biz 30 yıldır aynı sorunu yaşıyoruz. Barajdan dolayı biri hastalanınca sıkıntı yaşıyoruz. Feribotlar şahsa ait olduğu için gece vakti bir sıkıntı olduğu zaman kendilerine ulaşamıyoruz. Mahallemize köprü yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



