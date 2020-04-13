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Hava trafiğine korona engeli devam ediyor! Pegasus'tan yeni sefer iptalleri geldi

Korona virüs ile mücadele kapsamında pegasus tarafından 1 mayıs'a kadar iptal edilen seferlere yenisi eklendi. Pegasus yeni yaptığı açıklama ile birlikte 1-15 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki tüm uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı.Peki bilet iptalleri nasıl olacak? bilet iadesi olacak mı? tüm detaylar haberimizde

13 Nisan 2020 Pazartesi 15:09
Hava trafiğine korona engeli devam ediyor! Pegasus'tan yeni sefer iptalleri geldi

Pegasus tarafından yapılan açıklamada korona virüs tedbirleri kapsamında ilk olarak 1 Mayıs tarihine kadar iptal olan uçuşların uzatılarak yeni tarihi 15 mayıs 2020 olarak açıklandı.Alınan bu kadar doğrultusunda biletleri Pegasus Ücretsiz Açığa Alma, Pegasus Ücretsiz Değişiklik,Pegasus Ücretsiz İade işlemlerinin nasıl yapılacağına dair açıklamalarada yer verildi.

İŞTE ŞİRKET TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Korona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 01.05.2020 tarihinden 15.05.2020 tarihine kadar tüm seferlerimiz iptal edilmiştir.

25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için bilet işlemleri aşağıdaki gibi düzenlenecektir.

Ücretsiz Açığa Alma:

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz açığa alma işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

- Biletinizi açığa almak ücretsizdir.
- Açık biletinizi 1 yıl süreyle dilediğiniz rotada kullanabilirsiniz.
- Açık biletinizi kullanmadığınız takdirde uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ÜCRETSİZ İADE hakkına sahip olursunuz.
- Açığa almış olduğunuz bileti yeniden kullanırken seçmiş olduğunuz yeni bilet ile eski biletiniz aynı ücret sınıfında olduğu sürece bilet farkı alınmayacaktır.

Ücretsiz Değişiklik:

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz değişiklik işleminizi sadece 0 (850) 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.

- 26 mart 2020 ve öncesinde alınan biletlerde cezasiz ve ücret farkı ödemeden 27 Mart 2021 tarihine kadar dilediğiniz bir uçuşla degisiklik yapabilirsiniz.
- 26 mart 2020 tarihinden sonra alınacak biletlerde seferin iptal olması halinde değişiklik cezası ödemeden sadece varsa yeni biletle arasındaki ücret farkını ödeyerek değişiklik yapabilirsiniz.

Ücretsiz İade:

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz iade işleminizi sadece 0 (850) 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.

- 25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için iade ödemenizi karşılıklı uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra alabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Pegasus Hava Yolları

Son Güncelleme: 13.04.2020 15:22
Anahtar Kelimeler:
Pegasus
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