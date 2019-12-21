Havalimanında yakalandı! Piyasa değeri tam 1 milyon 170 bin lira

Van Ferit Melen Havalimanında İran Uyruklu 4 kişinin valizlerinden 1 Milyon 170 bin lira değerinde trüf mantarı çıktı. İstanbu'a giden İranlı uyruklu vatandaşların X-Ray cihazına yerleştirdikleri valizleri şüpheli bulan ekipler valizleri aramaya aldı.

Polisin aramasından sonra ekipler, İstanbul'da piyasa sürmeyi düşündükleri 83 kilo 300 gram trüf mantarına el koydu.

Ele geçirilen trüf mantarının piyasa değerinin 1 milyon 170 bin lira olduğu belirtildilirken toplanması ve ticaretinin yapılması için bir belgeye ve izin gerektiğini kaydettiler. İran uyruklu vatandaşların ise trüf mantarı kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle haklarında adli işlem yapıldı.