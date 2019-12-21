İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111177
ALTIN
282.139
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7271
EURO
6.5768

Havalimanında yakalandı! Piyasa değeri tam 1 milyon 170 bin lira

Van'dan İstanbul'a gelen İran Uyruklu 4 kişinin valizlerinden 83 kilo 300 gram trüf mantarı çıktı. Trüf mantarlarının piyasa değerlerinin 1 milyon 170 bin lira olduğu öğrenildi.

21 Aralık 2019 Cumartesi 15:06
Havalimanında yakalandı! Piyasa değeri tam 1 milyon 170 bin lira

Van Ferit Melen Havalimanında İran Uyruklu 4 kişinin valizlerinden 1 Milyon 170 bin lira değerinde trüf mantarı çıktı. İstanbu'a giden İranlı uyruklu vatandaşların X-Ray cihazına yerleştirdikleri valizleri şüpheli bulan ekipler valizleri aramaya aldı.

Polisin aramasından sonra ekipler, İstanbul'da piyasa sürmeyi düşündükleri 83 kilo 300 gram trüf mantarına el koydu.

Ele geçirilen trüf mantarının piyasa değerinin 1 milyon 170 bin lira olduğu belirtildilirken toplanması ve ticaretinin yapılması için bir belgeye ve izin gerektiğini kaydettiler. İran uyruklu vatandaşların ise trüf mantarı kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle haklarında adli işlem yapıldı.

Son Güncelleme: 21.12.2019 15:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adalar'da ki faytonculardan İBB'ye tepki! Gerekirse açlık grevine gideriz
Adalar'da ki faytonculardan İBB'ye tepki! Gerekirse açlık grevine gideriz
3 bin dönümlük Gölbaşı’nın yüzde 90’ı kurudu!
3 bin dönümlük Gölbaşı’nın yüzde 90’ı kurudu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı; İdlib'den 50 bin kişi Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı; İdlib'den 50 bin kişi Türkiye'ye geliyor
Ev sahipleri dikkat! Zorunlu Enerji Kimlik Belgesinde geri sayım başladı
Ev sahipleri dikkat! Zorunlu Enerji Kimlik Belgesinde geri sayım başladı
Eminönü’ndeki tarihi balıkçıların akıbeti belli oldu
Eminönü’ndeki tarihi balıkçıların akıbeti belli oldu
Anayasa Mahkemesi'nden yüksek nafaka alan tarafın hak ihlali yaptığını saydı
Anayasa Mahkemesi'nden yüksek nafaka alan tarafın hak ihlali yaptığını saydı

Popüler Haberler

Emekli olduktan sonra sigortalı çalışanın maaşı kesilir mi?
Genel Sağlık Sigortası nedir? GSS kimleri kapsar, primleri ne kadardır?
Evde bakıcı desteği ne kadardır, nasıl alınır? 2020 Evde bakıcı desteği şartları
Kira yardımı alma şartları nelerdir? 2020 Kira yardımı kimlere yapılır, nereye başvurulur?
İş arayanlara devletten 1.150 TL destek ödemesi
3’te 3 Tarih sunucusu Pelin Çift kimdir? Pelin Çift hakkında bilgiler
TSH nedir? TSH testi nasıl yapılır?
Günlük burç yorumları 22 Aralık 2019 Pazar - Astrolojik yıldız falınız size bugün için neler söylüyor?
2020 Öğretmen maaşları ne kadar? 2020 Devlet ve özel sektör öğretmen maaşları
Arka Sokaklar Zeliş öldü mü? Yüşra Geyik Arka Sokaklar'dan ayrılacak mı? Kurye Zeliş'i öldürdü mü?
Asgari ücret 2020 ocak zammı belli oldu mu? Asgari ücret maaşı ne kadar olacak?
Cuma Mesajları 20 Aralık 2019 Yeni SMS ve Resimli
2020 TYT YKS sınavlarına kaç gün kaldı?
Serebral Palsi hastalığı yeni doğan bebeklerde nasıl anlaşılır?
Ruam Hastalığı nedir, neden olur? Ruam insana bulaşır mı?
Birgül Baltacı nerede kim kaçırdı? Gerçeğin Peşinde Birgül Baltacı olayı ne?
Jet Sosyete 20 Aralık PuhuTV yeni bölüm neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Evde pizza nasıl yapılır? Videolu evde pizza tarifi
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağışı için son tahminler
Samsung Galaxy Fold 2 ne zaman çıkacak? Samsung katlanabilir ekranlı telefon özellikleri ve fiyatı
2020 Hemşire maaşları ne kadar? 2020 Özel sektör ve devlette hemşire maaşları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.