Havalimanında yakayı ele veren saka kuşu kaçakçısına rekor ceza

Dün Libya'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen Libya uyruklu bir kişinin durumundan şüphelenen Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın üzerinde ve valizinde aramalar yaptılar. Yapılan aramalar sonrası ise yolcunun valizinde 36 adet saka kuşu buldular.
Karton kutular içinde koruma altında olan 36 adet koruma altında olan saka kuşlarından 5'inin öldüğü belirlenirken, geri kalan 31 kuş Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Kuşların sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra doğaya salınacağı öğrenildi.