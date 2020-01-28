Havalimanında yakayı ele veren saka kuşu kaçakçısına rekor ceza

Dün Libya'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen Libya uyruklu bir kişinin durumundan şüphelenen Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın üzerinde ve valizinde aramalar yaptılar. Yapılan aramalar sonrası ise yolcunun valizinde 36 adet saka kuşu buldular.

Libya'ya kaçak yolla saka kuşu çıkarmaya çalışan yolcu Dış Hatlar Gidiş Terminali'nden alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis merkezinde sorgulaması yapılan Libya uyruklu yolcuya koruma altındaki kuşları yurt dışına kaçırmaktan 21 bin 600 lira, Çevre Kanunu'na muhalefet ve ekosistemi bozmaktan 73 bin lira olmak üzere toplam 94 bin 600 lira para cezası uygulandı.

Karton kutular içinde koruma altında olan 36 adet koruma altında olan saka kuşlarından 5'inin öldüğü belirlenirken, geri kalan 31 kuş Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Kuşların sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra doğaya salınacağı öğrenildi.