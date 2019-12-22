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Havalimanlarında kaçak göçmen geçişlerine izin veren 3 polis açığa alındı

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından kaçak göçmenlerin geçmesine izin veren suç örgütüyle iş birliği yapan 3 polis tespit edilerek açığa alındı. Gözaltına alınan polislerin ifadeleri doğrultusunda öğrenilen örgütün yöntemi ise akıllara durgunluk verdi.

22 Aralık 2019 Pazar 17:50
Havalimanlarında kaçak göçmen geçişlerine izin veren 3 polis açığa alındı

Kaçak yolla göçmenleri ülkeye sokan bir suç örgütünün tespitinin ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyetine bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında 3 polisinde olduğu suç örgütüne operasyon düzenledi.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanından sahte pasaportla ülkeye giriş yaptıkları yönünde önce fiziki bir takip başlatan ekipler polis memurları A. K. ve S. D'nin, son bir ay içerisinde iki ayrı ülkeden aktarmalı olarak gelen fakat aktarma uçağına binmeyen 23 kişiyi, transit uçuş bölümünden sivil polis aracına alarak dışarı çıkardığını belirlenirken yine pasaport kontrol noktasında çalışan bir diğer polis memuru Ç. K'nın sistem üzerinden bazı kişileri Türkiye'ye giriş yapmış olarak gösterip, pasaportlar üzerindeki fotoğrafları değiştirerek birçok kişinin Avrupa ülkelerine çıkış yapmasına olanak sağladığı tespit edildi.

Ekipler yaptıkları çalışmalar sonrasında tespit ettikleri suç örgütüne düzenledikleri operasyon sonrasında polis memurlarıyla birlikte örgüte üye bir kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin emniyetteki soruları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. 3 Polis memuru açığa alınarak tutuklanırken diğer zanlı adli kontrol şartı ile birlikte serbest bırakıldı.

Son Güncelleme: 22.12.2019 17:50
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