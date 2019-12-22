Havalimanlarında kaçak göçmen geçişlerine izin veren 3 polis açığa alındı

Kaçak yolla göçmenleri ülkeye sokan bir suç örgütünün tespitinin ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyetine bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında 3 polisinde olduğu suç örgütüne operasyon düzenledi.
Ekipler yaptıkları çalışmalar sonrasında tespit ettikleri suç örgütüne düzenledikleri operasyon sonrasında polis memurlarıyla birlikte örgüte üye bir kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin emniyetteki soruları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. 3 Polis memuru açığa alınarak tutuklanırken diğer zanlı adli kontrol şartı ile birlikte serbest bırakıldı.
Son Güncelleme: 22.12.2019 17:50