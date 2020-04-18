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Haydar Baş'tan sonra damadı Prof. Dr. Mustafa Er'de hayatını kaybetti

Korona virüs salgın hastalığı sebebiyle geçtiğimiz gün hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er'de hayatını kaybetti.

18 Nisan 2020 Cumartesi 13:14
Haydar Baş'tan sonra damadı Prof. Dr. Mustafa Er'de hayatını kaybetti

Korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'tan sonra Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim üyesi olan damadı Prof. Dr. Mustafa Er mide kanaması sebebiyle hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Mustafa Er, 3 gün önce sosyal medya hesabından "Çok değerli büyüğüm, canından aziz bildiğim, muhterem Prof. Dr. Haydar Baş hocamı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. O ömrünü adadığı mevlasına ve sevdiklerine kavuştu. Bizi öksüz bıraktı, hasreti yüreğimizi dağladı. Kavuşacağımız güne kadar emanetin emanetimizdir. Yaktığın hak meşalesini ve ehlibeyt sevgisini sana kavuşuncaya kadar yolumuzu aydınlatacak. Güle güle git babam. Hasretle seni bekleyeceğim" ifadelerinde yer vermişti.

Hayatını kaybeden Mustafa Er için, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ta taziye mesajı yayınlayarak, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Son Güncelleme: 18.04.2020 13:22
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