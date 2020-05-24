Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti! 2 ölü

Üzücü olay Diyarbakır Kayapınar ilçesinde yaşandı.

İlçe'de hayvan otlatma meselesi yüzünden iki aile arasın tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce kısa süre içinde silahlar çekildi.

Çıkan silahlı çatışma sonrasında Nevab Salamboğa (27) yaralandı ,oğlunun yaralandığı gören annesi Necla Salamboğa (50) üzüntüden kalp krizi geçirdi.

ANNE VE OĞLU KURTARILAMADI

Gelen ihbar üzerinde olay yerine giden 112 sağlık ekipleri yaralan oğlu ve kalp krizi geçiren anneyi hastaneye kaldırdı.Hastane'de yapılan tüm müdahalelere rağmen anne ve oğlu kurtalılamadı.

SUÇLULAR YAKALANDI

Kavgayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, buğday tarlası ve kümese saklanan 11 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Zanlıların evlerinde 3 uzun namlulu silah, 3 tabanca ve kasatura ele geçirildi.

Sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası da uygulanan 11 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020, 14:28