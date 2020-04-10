Hazırlıklar tamam! Eczaneler ücretsiz maske dağıtmaya başladı

Korona virüs salgın hastalığı ile mücadele kapsamında her vatandaşa ücretsiz olarak haftalık 5 maske istanbul ve Ankara'da eczaneler üzeriden verilmeye başlandı.Haftalık 5 adet ücretsiz maskesini almak isteyen vatandaşlar İstanbul ve Ankarada istedikleri eczaneye gidip T.C. kimlik numaraları ve telefon numaralarını eczacıya vererek, telefonlarına gelen kod ile maskelerini temin edebilecek.

Ücretsiz maskeyi alabilmek için herhangi bir sisteme kayıt olmak gerekmiyor.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelere bildirerek maske alabilecek. Yeni uygulamayla 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara kişi başına 10 gün için 5 adet maske verilecek.İlk etapta İstanbul'da 5 bin 200 eczaneye 2.5 milyon maske dağıtıldı.

Maskeler yaş aralığına göre verilecek, ilk mesaj alanlar 57-65 yaş aralığı oldu. İzdiham olmaması için Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek kodu beklemek şart. Kod eczane ile paylaşılmazsa maske verilmeyecek.