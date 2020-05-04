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HDP'den istifa haberi! İstanbul Milletvekili Ahmet Şık partisinden ayrıldı

HDP'nin İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, istifa ederek partisinden ayrıldığını açıkladı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 19:33
HDP'den istifa haberi! İstanbul Milletvekili Ahmet Şık partisinden ayrıldı

Gelen son dakika haberinde, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, istifa ederek partisinden ayrıldığınu duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinde istifası ile ilgili açıkalma yapan Ahmet Şık, mesajında "Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık önümüz barış olsun" ifadelerini kullandı.

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, partisi HDP'den ayrıldığını şu sözlerle açıkladı:

"Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP’den istifa ettim.

"1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır. Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık önümüz barış olsun."

HDP'den istifa haberi! İstanbul Milletvekili Ahmet Şık partisinden ayrıldı

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