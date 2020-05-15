HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı! 3 belediyede kayyum kararı

İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında HDP’li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ile yine HDP'li Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül’ü görevlerinden alarak yerlerine kayyum atanmasına karar verdi. Bakanlık talimatıyla görevlerinden alınan Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, polis tarafından evlerinde gözaltına alınara sorgularının yapılması için emniyete götürüldüler.

Yine İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında Iğdır Belediye Binasının çevresi bariyerlerle kapatıldı ve belediye başkanı Akkuş'un makam odası ile evinde eş zamanlı arama başlattı. Polisler daha sonra Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'ud evinde gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü.

GÖZALTINA ALINAN BELEDİYE BAŞKANLARININ YERİNE KAYYUM OLARAK ATANAN İSİMLER

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediye Başkan Vekilliğine Vali Ali Fuat Atik, Iğdır Belediye Başkan Vekilliğine Vali Enver Ünlü görevlendirilirken; Siirt Valiliğince Baykan Belediye Başkan Vekilliğine Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, Kurtalan Belediye Başkan Vekilliğine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın; Muş Valiliğince Altınova Belde Belediye Başkan Vekilliğine Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık atandı.