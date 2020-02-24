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HDP yönetiminde yeni yüz! Pervin Buldan'ın yanına Mithat Sancar seçildi

HDP'nin dün Ankara'da gerçekleştirdiği kongrede partinin eş genel başkanlığına tekrar aday gösterilen Pervin Buldan'ın yanı sıra eş başkan olarak Mithat Sancar seçildi. Seçimlerde bir önceki eş Başkan Sezai Temelli aday gösterilmedi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 11:29
HDP yönetiminde yeni yüz! Pervin Buldan'ın yanına Mithat Sancar seçildi

HDP, dün 4. Olağan Büyük Kongresi’ni Ankara'da gerçekleştirdi. Ankara Spor salonunda yapılan kongreye kayıtlı 1018 delege katıldı. Herçekleştiirlen kongrede eş genel başkanlığı içim mevcut başkan Pervin Buldan tekrar aday gösterilirken Sezai Temelli aday olarak gösterilmedi. Onun yerine  Mithat Sancar geldi.

HDP’nin yeni eş genel başkanlarının yanı sıra kongrede Parti Meclisi, Merkez Disiplin Kurulu, Uzlaştırma Kurulu gibi yetkili organlar da belirlenirken eş başkanlığa aday gösterilmeyen Temelli, kongrede yaptığı konuşmasında, “İki yıl önce başladığımız yolda ben, Sezai Temelli’ydim. Sonra sizler sayesinde Heval Sezai oldum. Bu gözler kapanana kadar bu onurlu halkın hizmetinde olmaya devam edeceğim. Buna hiç kimse engel olamayacak” ifadelerini kullandı.

HDP'nin üst düzey yetkili kurullarında da büyük değişikliğe gidilen kongrede parti tüzüğü’nde yer alan “İki dönemden fazla üst üste yetkili kurullarda yer alınamaz” kuralının işletildi ve kongrede ayrıca  20’den fazla parti yöneticisi yetkili kurullara dahi olmadı. İki dönem kuralına takılmayan mevcut PM üyelerinin de tamamına yakını liste dışı kalırken PM’ye seçilemeyenler arasında; Günay Kubilay, Hişyar Özsoy gibi isimlerin olduğu öğrenildi. Yargıtay tarafından parti üyeliği düşürülen Selahattin Demirtaş'ta PM’ye giremezken aynı şekilde PM’de yer alamayan isminlerden bazılarının Baskın Oran, Nuray Türkmen, Veli Saçılık gibi isimler olduğu da belirtildi.

HDP 4. Olağan Büyük Kongresine Avrupa Parlamentosu'ndan temsilciler de katılırken  tutukluluk hali devam eden eski Eş Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın toplantıya gönderdiği mesajlarda okundu.

Eş Genel Başkanlık görevine tekrar devam etmesine karar verilen Pervin Buldan ise kongrede yaptığı konuşmasında, “Buradan iktidar dışındaki tüm siyasi partileri demokrasi ittifakına davet ediyoruz. Bu aynı zamanda demokrasiye bir davettir. ‘Herkesin Demokrasi ittifakı’ dünden bugüne tüm ezilenlerin ve değişim isteyenlerin ittifakıdır. Hakkari ile Edirne’nin buluşmasıdır." ifadelerine yer verdi.


 

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