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Hem ehliyet yok, hemde yasak ihlali! Lahmacun sevdası 4 bin 93 liraya mal oldu

Kahramanmaraş'ta bir genç, sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında ehliyetsiz araba kullanarak lahmacun yaptırmaya çıkınca polislere yakalandı ve toplam 4 bin 93 TL cezaya maruz kaldı.

03 Mayıs 2020 Pazar 17:44
Hem ehliyet yok, hemde yasak ihlali! Lahmacun sevdası 4 bin 93 liraya mal oldu

Kahramanmaraş'ta yaşayan T.K. isimli bir genç, sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında ehliyetsiz olarak olarak ve üstelik sigortası olmayan, abartı egzozlu bir otomobille lahmacun yaptırmaya çıktı.

Kıbrıs Meydanı'ndan geçerken devriye görevinde olan polisler araçtan abartı egsoz sesi nedeniyle T.K.'yı durdurdu. Polis ekipleri yaptıkları kontrollerd gencin ehliyeti olmadığını otomobilde abartı egzoz ve ayrıca aracın sigortasının da bulunmadığını tespit etti. Sokağa çıkma yasağınında hatırlatıldığı genç polislere lahmacun yaptırmak için dışarı çıktığını ifade etti fakat polislerin cezasından kaçamadı.

Polis, T.K.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira, abartı egzozdan 1228 lira trafik cezası, sokağa çıkma yasağını ihlalden de Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira idari para cezası olmak üzere toplam 4 bin 93 lira para cezası kesildi. Polis ekiplerinin işlemlerini tamamlayıp idari işlemleri yapmasının ardından araç sigortası olmadığı için trafikten de men edilen araç otoparka çekilirken aracın ruhsatının bulunduğu sahibinede sigorta yaptırmadığı için 132 lira trafik cezası yazılacağı belirtildi.

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CezaSokağa çıkma YasağıLahmacunKahramanmaraş
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