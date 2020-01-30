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Hemşireye 'salak' diyen Kaymakama Yargıtay'dan mahkumiyet cezası

Devlet Hastanesi acil servisinde çalışan bir hemşireye 'salak' diyen Kaymakama Yargıtay'dan mahkumiyet cezası kararı çıktı.

30 Ocak 2020 Perşembe 12:38
Hemşireye 'salak' diyen Kaymakama Yargıtay'dan mahkumiyet cezası

Devlet Hastanesine eşine iğne yaptırmak için giden Kaymakam acilde çalışan hemşirenin kendisine 'reçeteniz var mı?' sorusuna öfkelendi. İlçe Kaymakamı hastanede görevli hemşireye 'Salak, geri zekalı, bize bunu yapan vatandaşa kim bilir ne yapar?' diyerek hakaret etti.

Kaymakamın kendisine hakaret etmesine dayanamayan hemşire ise konuyu Yargı'ya taşıdı. Asliye Ceza Mahkemesi'ne giden ve İlçe Kaymakamından şikayetçi olan hemşirenin açtığı dava sonrasında Mahkeme, kaymakamın beraatine karar verdi.

Devlet Hastanesi çalışanı hemşire ise kararı temyize gönderdi. Hemşirenin temyiz talebi üserine Yargıtay 18, Ceza Dairesi, mahkemenin vermiş olduğu kararını bozarak davanın yeniden görülmesine hükmetti.

Dava sonucunda ise Kaymakamın 'kamu görevlisine hakaret' suçundan mahkumiyetine karar verildi. Bu kez kararı davalı kaymakam temyize göndererek Yargıtay 18. Ceza Dairesi, görevini çalışma usullerine uygun bir şekilde ifa etmek isteyen hemşirenin eyleminin haksız tahrik kabul edilemeyeceğine dikkat çekerek kararı onayladı. 

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