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Heyecan yaratan haber! Korona aşısı fareler üzeride başarılı oldu

Bilim dünyasından heyecanlandıran haber bugün geldi.ABD'deki Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi korona virüs aşısı denemelerinin fareler üzeride başarılı sonuçlar verdiğini duyurdu.

03 Nisan 2020 Cuma 10:53
Heyecan yaratan haber! Korona aşısı fareler üzeride başarılı oldu

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya dalga dalga yayılan korona virüs, yayıldığı ülkelerde binlerce can almaya devam ederken ,virüs ile ilgili olarak aşı ve ilaç çalışmalarında araştırmalar tüm hızla devam ediyor.Bu kapsamda ABD'deki Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırmalar sonucunda koronavirüsle mücadele edebilecek bir aşının bulunduğu duyuruldu. 
Bilim insanları Perşembe günü EBioMedicine isimli dergide yayınlanan makalede, kısa sürede piyasaya sürülmeye hazır olan aşının, "Salgının hızını ciddi bir şekilde düşürme" potansiyeli olduğunu açıkladı. 

Sözcü'de yer alan habere göre, aşının parmak ucu kadar bir boyutta hazırlandığı ve ilk testlerin fareler üzerinde yapıldığını açıklayan uzmanlar, bu aşının corona virüsü ile mücadele edecek kadar antikor ürettiğini de dile getirdi. Bilim insanları aşının büyük bir hızla üretildiğini belirtirken araştırmayı yürüten doçent doktor Andrea Gambotto, "Çünkü SARS ve MERS gibi hastalıklarla ilgili benzer çalışmaları yapmıştık. Bu iki virüs, SARS-CoV-2 isimli virüs ile çok yakından ilgili ve bunlar bize spike protein denilen belirli proteinlerin nasıl davrandığını gösterdi. Bunların bağışıklık sistemine nasıl etki ettiğini gördük" dedi.

ONAY İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

Gambotto, "Yeni virüsün tam olarak nerede savaşacağını biliyorduk" ifadesini kullandı. Aşının geleneksel grip aşısı gibi geliştirildiğini açıklayan doktorlar, laboratuvarda yapılan bulaşıcı proteinin bağışıklık sağlamak için kullanılacağını dile getirdi. Bilim insanları fareleri henüz tam incelemediklerini dile getirirken, aşının ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden onay için başvuru sürecinin başladığını açıkladı. 

Eğer gerekli onaylar alınırsa, insanlar üzerinde klinik denemeler birkaç ay içerisinde başlayabilecek. Uzmanlar tek bir aşı yerine üzerinde 400 mikro iğne olan ufak bir aşının kullanılacağını duyurdu. Böylelikle spike proteinlerin daha iyi etki etmesi bekleniyor.

Bir yara bandı gibi geliştirilen bu mikro iğnelerin şeker ve proteinden oluştuğu belirtildi. Gambotto konuyla ilgili olarak, "Birçok aşı için ölçeklendirilmek öncelik değildir fakat eğer bir salgına karşı aşı geliştirmeye çalışıyorsanız, yapmanız gereken ilk şey budur. Geliştirdiğimiz aşı aşırı derecede ölçeklendirilebilir" dedi.

SÖZCÜ

Son Güncelleme: 03.04.2020 11:03
Anahtar Kelimeler:
ABDKorona Virüs Aşı çalışmalarıKoronavirüs Aşısı
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