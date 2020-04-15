Hindistan halkından sokağa çıkma yasağına protesto geldi

Korona virüs salgın hastalığı ile mücadele eden hindistan salgını kontrol altına alabilmek ve can kaybını önlemek için uygulamada olan sokağa çıkma yasağını uzatınca halk isyan etti.Meydanlarda toplanan binlerce göçmen işçi kararı protesto etti.

Bandra Tren İstasyonu önünde toplanan binlerce göçmen işçi, yetkililerden evlerine geri dönebilmek için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

Göçmen işçilerden Asadullah Şeyh, yaptığı açıklamada, yiyeceklerinin kalmadığını belirterek, memleketi Batı Bengal'e dönmek istediğini belirtti.

Öte yandan işçilerin bu şekilde bir araya gelmesi, salgının yayılması konusunda endişeleri artırdı.

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 487'a yükselirken 393 kişi yaşamını yitirdi.