İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111226
ALTIN
378.913
DOLAR
6.8404
STERLİN
8.6262
EURO
7.7046
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...
Koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! İşe yararsa seri üretime geçecek
İşe yararsa seri üretime geçecek
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i belli oldu!
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i...
Korona virüsün en çok etkilediği kan grubu belli oldu
Son Dakika
Korona virüsün en çok etkilediği...

Hindistan ve Çin Arasında Bulunan Tartışmalı Sınır Hattında Çatışma Çıktı! Ölen Hint Asker Sayısı 20'ye Yükseldi

Hindistan ve Çin arasında bulunan tartışmalı sınır hattında çatışma çıktı! Ölen Hint asker sayısı 20'ye yükseldi. Sık sık gerilimin yaşandığı sınırda yeni bir çatışma yaşandı. Gece yarısı çıkan çatışmada çok sayıda asker hayatını kaybetti.

16 Haziran 2020 Salı 20:23
Hindistan ve Çin Arasında Bulunan Tartışmalı Sınır Hattında Çatışma Çıktı! Ölen Hint Asker Sayısı 20'ye Yükseldi
Takip Et:

Hindistan ve Çin Arasında Çatışma Çıktı!


İki ülke arasında yer alan tartışmalı sınır hattında çatışma çıktı. Çatışma sırasında yaşamını kaybeden Hint askerlerinin sayısı 20’ye yükseldi. Bu sayının yükselmeye devam edeceği de bildirildi. Asian News Intenational’ın haberlerine göre çıkan çatışmada 3 kişinin yaşamını yitirdiği biliniyordu. Bu sayı 20’ye yükseldi.

Ölen Hint askerlerinin sayısının daha da artacağı haberi verildi. Çin’de de kayıplar yaşandığı  ancak sayısının kesin olarak belirlenmediği söylendi. Gece saatlerinde Galvan Vadisinde çıkan çatışmada ilk olarak 3 Hint askerinin öldüğü ve birinin albay ikisinin asker olduğu söylendi. Daha sonra alınan haberlere göre bu sayı 20’ye ulaştı. Tartışmalı sınır alanında sık sık gerilimler yaşanıyordu ancak asker kayıpları ve üst rütbede bir askerin ölmesi ilk defa yaşanan bir durum.


Son Güncelleme: 16.06.2020 20:23
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savcılık Kemal Kurkut davasında mütalaasını açıkladı
Savcılık Kemal Kurkut davasında mütalaasını açıkladı
Gaziantep'te akrabalar arasındaki husumet kanlı bitti
Gaziantep'te akrabalar arasındaki husumet kanlı bitti
MSB'den son dakika operasyon açıklaması! 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den son dakika operasyon açıklaması! 4 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü belli oldu
İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü belli oldu
Bakan Koca son bilançoyu paylaştı! Vaka sayısı dünküne göre düştü
Bakan Koca son bilançoyu paylaştı! Vaka sayısı dünküne göre düştü
Otomobil ile hareket halindeyken üzerlerine yıldırım düştü! İşte o görüntüler..
Otomobil ile hareket halindeyken üzerlerine yıldırım düştü! İşte o görüntüler..

Popüler Haberler

Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
A101 11 / 17 Haziran 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Bim'de satılan philips epilasyon cihazı yorumları
Günlük Burç Yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
A101 aktüel 4 - 10 Haziran 2020 indirimli ürünler kataloğu
BİM haftanın indirimli ürünler kataloğu 2 Haziran 2020
Günlük Burç Yorumları 2 Haziran 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 1 Haziran 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
ISO uzantılı dosyalar nasıl açılır? ISO dosya uzantısı nedir? ISO dosyalarını açan yazılımlar
Günlük Burç Yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Cep telefonu hattımda internet paketim var ama telefondan internete giremiyorum
Günlük Burç Yorumları 11 Mayıs 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Bimde 15 Mayıs Cuma 2020 aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.