Hindistan ve Çin Arasında Bulunan Tartışmalı Sınır Hattında Çatışma Çıktı! Ölen Hint Asker Sayısı 20'ye Yükseldi

Hindistan ve Çin Arasında Çatışma Çıktı!
Ölen Hint askerlerinin sayısının daha da artacağı haberi verildi. Çin’de de kayıplar yaşandığı ancak sayısının kesin olarak belirlenmediği söylendi. Gece saatlerinde Galvan Vadisinde çıkan çatışmada ilk olarak 3 Hint askerinin öldüğü ve birinin albay ikisinin asker olduğu söylendi. Daha sonra alınan haberlere göre bu sayı 20’ye ulaştı. Tartışmalı sınır alanında sık sık gerilimler yaşanıyordu ancak asker kayıpları ve üst rütbede bir askerin ölmesi ilk defa yaşanan bir durum.
Son Güncelleme: 16.06.2020 20:23