Hindistan ve Çin Arasında Bulunan Tartışmalı Sınır Hattında Çatışma Çıktı! Ölen Hint Asker Sayısı 20'ye Yükseldi

Hindistan ve Çin Arasında Çatışma Çıktı!

İki ülke arasında yer alan tartışmalı sınır hattında çatışma çıktı. Çatışma sırasında yaşamını kaybeden Hint askerlerinin sayısı 20’ye yükseldi. Bu sayının yükselmeye devam edeceği de bildirildi. Asian News Intenational’ın haberlerine göre çıkan çatışmada 3 kişinin yaşamını yitirdiği biliniyordu. Bu sayı 20’ye yükseldi.

Ölen Hint askerlerinin sayısının daha da artacağı haberi verildi. Çin’de de kayıplar yaşandığı ancak sayısının kesin olarak belirlenmediği söylendi. Gece saatlerinde Galvan Vadisinde çıkan çatışmada ilk olarak 3 Hint askerinin öldüğü ve birinin albay ikisinin asker olduğu söylendi. Daha sonra alınan haberlere göre bu sayı 20’ye ulaştı. Tartışmalı sınır alanında sık sık gerilimler yaşanıyordu ancak asker kayıpları ve üst rütbede bir askerin ölmesi ilk defa yaşanan bir durum.