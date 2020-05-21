Hırsızın kaçış planı tutmayınca feci şekilde can verdi!

Gaziantep'te merkeze bağlı Güneş Mahallesi'nde bir eve giren hırsız kaçış planı tutmadı ve hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 3 katlı bir binada bulunan daireye girerek hırsızlık yapmak isteyen hırsız kaçmak için terası kullanmaya karar verdi. Binanın tersına çıkarak beline bağladığı iple aşağı atlamak isteyen hırsız ipin kopması sonucu hızla beton zemine düştü.

Gürültüyü duyan bina sakinleri balkona koştuklarında yerde kanlar içinde yatan birini gördüler. Durum hemen salık ve polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri isminin Mehmet A. olduğu öğrenilen hırsızın ağır yaralandığını belirlediler. Ambulansa alınara hastaneye kaldırılan Mehmet A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mehmet A.'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken binada düşme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.