Hırsızların korona temizliği! Çaldıkları aracı yıkarken yakayı ele verdiler

Bursa'ya bağlı İnegöl ilçesinde dün akşam saatlerinde ilgilinç bir hırsızlık olayı yaşandı. Mustafa T. isimli bir şahıs hafif ticari aracıyla iş yerine geldi. Aracını dükkanın önüne park etti ve kısa bir işi olduğu için anahtarını da kontak üzerinde takılı bıraktı.

O sırada orada geçen Oğuzhan G. ve beraberindeki 5 kişi, aracın üzerinde anahtarı fark ettiler ve aracı çalarak hızal oradan uzaklaştılar. Döndüğünde aracını yerinde göremeyen Mustafa T., hemen polisi arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, araç sahibinden aldıkları plakayı araştırdılar ve aracın İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde olduğunu belirlediler. Hemen bölgeye geçen polis ekipleri şüphelileri 2 saat içinde, akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde aracı yıkarken, yakaladılar.

Ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 kişi, polise verdikleri ilk ifadesinde koronavirüs salgını nedeniyle aracı sabun ve su ile yıkadıklarını söyledikleri öğrenildi. Hafif ticari araç, Mustafa T.'ye teslim edilirken, olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı.