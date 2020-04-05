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Hırsızlıkta pes dedirten düzey! Parmak izlerini bile arkalarında bırakmamışlar

İstanbul'da park halindeki bir aracın camını kırarak içine giren hırsızlar aracın tüm elektronik malzemelerini çalıp kayıplara karıştı. İlginç olan ise hırsızların olay yerinden kendi parmak izlerini bile temizleyerek kaçmış olmaları

05 Nisan 2020 Pazar 14:33
Hırsızlıkta pes dedirten düzey! Parmak izlerini bile arkalarında bırakmamışlar

Olay önceki gün İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı.Lüks bir otomobili gözüne kestiren hırsızlar sabah saatlerinde otomilinin yanına gelerek ilk önce alarmı devre dışı bıraktılar ve aracın ön camını kırarak içeri  girdiler.

VİTES HARİÇ NE VARSA ÇALMIŞLAR

Şüpheliler, otomobilin direksiyon ve vitesi hariç geri kalan tüm elektronik aksamını çalarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki bir esnafın otomobilin camının açık olduğunu fark etmesi üzerine durum araç sahibi Baki Şadan'a bildirildi.

Otomobilinin yanına gelen Şadan, ön kapının camının kırıldığını, direksiyon ve vites hariç aracın geri kalan tüm elektronik aksamın çalındığını gördü. Şadan'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri araç içerisinde inceleme yaptı.

"ARACIN İÇİNİ BEZLE SİLEREK TEMİZLİK YAPMIŞLAR"

Hırsızlığın profesyonelce yapıldığını söyleyen Baki Şadan, olayla ilgili yaptığı açıklamada:
"En ufak bir ses dahi duymadık. Sabah 06.00 - 09.00 sıralarında olmuş. Esnaf arkadaşlar fark ettiğinde saat 09.00'du. Saat 06.00'da ben balkondaydım ve araçta hiçbir şey yoktu. 2-3 saat içinde aracın tüm elektronik aksamını boşaltmışlar. Memur arkadaşlar geldi. Parmak izi dahi bulamadılar. Aracın içini bezle silerek temizlik yapmışlar. Parmak izi yerine deterjan ve bez izleri çıktı. Zararımız tahminen 50 bin TL'nin üzerinde. İyi ve pahalı cihazları götürmüşler. Aracın içerisindeki tüm elektronik aksam yok. Sadece direksiyonla vites kalmış. Onun da vidalarını sökmüşler ama alamamışlar. İnsanların işe gitme saatinde birileri geçti herhalde. Biz de dişimizden tırnağımızdan arttırarak mal sahibi olmaya çalışıyoruz ama birisi gelip elinizden her şeyi alıp gidiyor. Karakola gidip ifade verip şikayetçi olacağız."dedi.

Son Güncelleme: 05.04.2020 14:42
Anahtar Kelimeler:
Araç SoygunuIstanbuk Küçükçekmece
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