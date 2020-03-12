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Hrant Dink davası sanıklarından emekli istihbaratçı suikaste kurban gitti!

Hrant Dink cinayeti sonrasında açılan davada olay yerinde olduğu gerekçesiyle yargılanan emekli Jandarma İstihbaratçı Astsubay Şeref Ateş'e suikast düzenlendi. Aracına yapılan silahlı saldırı sonrasında ise istihbaratçı Ateş hayatını kaybetti.

12 Mart 2020 Perşembe 16:09
Hrant Dink davası sanıklarından emekli istihbaratçı suikaste kurban gitti!

Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinin hemen ardından başlatılan soruşturma kapsamında cinayet sırasında olay yerinde olduğu iddia edilerek tutuklanan ve daha sonra dava süreci içerisinde tahliyesine karar verilen emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş, Düzce’de saldırıya uğradı.

Dün gece saatlerinde Kuzey Çevre Yolu civarında meydana gelen olayda Şeref Ateş,otomobiliyle seyir halindeyken, yanına yaklaşan beyaz bir otomobilin içindeki kişi veya kişilerce ateş açıldı. Saldırganların Ateş'e düzenledikleri saldırı sonrasında hızla olay yerinden uzaklaştığı öğrenilirken yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çavuşlar Mahallesi mevkiisinde belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri aracında kanlar içine yatan Şeref Ateş’in hayatını kaybettiğini belirlediler.

Olay yeri ve savcılığın incelemesinin ardından eski istihbarataçı Şeref Ateş’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken polisin saldırganların yakalanması çin çalışma başlattığı kaydedildi.

Hrant Dink davası sanıklarından emekli istihbaratçı suikaste kurban gitti!

NE OLMUŞTU?

Emekli Jandarma İstihbaratçı Astsubay Şeref Ateş'in, Dink cinayetinin planlaması ve uygulanması için Dink'in evinin bulunduğu ve sahibi olduğu Beyaz Adam Yayıncılık işyeri çevresinde keşif faaliyetinde bulunan kişilerle irtibat halinde olduğu, askeri hiyerarşik yapıda üst rütbede görev yapan kişilerin Ateş’e 'Abi' dediği iddia edilmiş ve savcılık makamı bu durumu FETÖ içinde yasal hiyerarşi dışında örgütsel bir yapılanma ve örgüt içerisinde bulunduklarını teyit eder nitelikte olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu. 

Çıkarıldığı mahkeme tarafından 2016 yılında tutuklanan Ateş'in, 2017’de görülen duruşmasında tahliyesine karar verilmiş ve gerekçe olarak ta, "HTS kayıtlarındaki baz bilgilerinin cinayet tarihi, saati ve yeriyle örtüşmemesine, Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen 10 Ekim 2017 tarihli raporda, 'olay mahallinde (Şişli) olduğu iddia edilen kişilere ait görüntülerin sanıklarla uyuşmadığı' bilgisinin yer almasına ve tutuklu kaldıkları süre" olarak gösterilmişti.
 

Anahtar Kelimeler:
SaldırıSuikastHrant DinkCinayet DavasıŞeref Ateş
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