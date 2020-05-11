HSK'dan flaş karar! İbrahim Gökçek paylaşımı yapan hakime soruşturma açıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), ölüm orucu eyleminde olan fakat geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in ölümü sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında soruşturma başlattı.

Terör örgütü DHKP-C sanığı olarak yargılandığı dönemde örgütten aldığı talimat doğrultusunda önce açlık grevine başlayan daha sonra bu grevini ölüm orucu eylemine çeviren Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Gökçek'in ölümü sonrasında Twitter hesabı üzerinen destek mesajları paylaşan Hakim Pehlivan, paylaşımında "İbrahim artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi. Yaşatamadık!" notunu yayınlarken yine aynı gün İbrahim Gökçek adına açılan hastagi etiketleyerek "Ölüm adın kalleş olsun" mesajını yazdı. Yargıçlar Sendikası Başkanlığı görevini de yürüten Ayşe Sarısu Pehlivan, 3 Mayıs günü ise #İbrahimGökçekYaşamalıdır hastagini sosyal medya hesabından etiketleyerek "türküler hiç kimseye zarar vermez" iletisini atmıştı.

Görevini devam ettiren bir hakim olmasına rağmen terör örgütü DHKP-C sanığına destek mesajları atan, Ayşe Sarısu Pehlivan sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine hedef olurken, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatırken, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) da sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle, Pehlivan hakkında inceleme başlatılmasına karar verdi.