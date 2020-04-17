Hükümet yurt dışında yaşayan vatandaşlar için hareket geçti! Ramazan bayramına ülkeye getirilecekler

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm uçuşları durdukmak zorunda kalan Türkiye yurt dışındaki vatandaşlarını sahipsiz bırakmadı. Daha önceden yurda farklı ülkelerden dönmek isteyen vatandaşları Türkiye'ye özel uçaklar ile getirten Türkiye ramazan bayramının yaklaşmasıyla tekrardan 59 ülkeden toplam 25 bin vatandaşın yurda dönüşü için düğmeye bastı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 59 ülkedeki 25 bin Türk vatandaşını da Ramazan'dan önce yurda getirmeyi planladıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye olarak dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızın yanındayız. Salgına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadele sürecinde dünyanın dört bir yanından 25 bin vatandaşımızı aileleriyle kavuşturduk."

"59 ÜLKEDEN 25 BİN VATANDAŞIMIZ İÇİN BÜYÜK OPERASYON BAŞLATTIK"

"Şimdi de, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşımızın yaklaşan Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için, yine Dışişleri, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanlıklarımız ve ilgili Valiliklerimizle birlikte, büyük çaplı bir operasyon başlattık. Amacımız vatandaşlarımızın inşallah mübarek Ramazan Bayramı'nda sevdikleriyle kucaklaşmalarını sağlayabilmek.

Milletimiz azimli, devletimiz güçlü ve kararlıdır. Bu millet bu zorlu mücadeleyi de tarihte örneklerini defalarca sergilediği gibi, hep birlikte kardeşlik ve dayanışma içinde kazanacaktır."