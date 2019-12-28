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Hükümetten Adana'ya sel yardımı! Vatandaşların hesabına biner lira yatırıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da etkili olan sağanak yağışla ilgili meydana gelen selde zarar gören vatandaşlara Hükümet tarafından yardım yapıldığını açıkladı. Çelik, selde zarar gören vatandaşların hesaplarına biner lira gönderildiğini belirtti.

28 Aralık 2019 Cumartesi 10:35
Hükümetten Adana'ya sel yardımı! Vatandaşların hesabına biner lira yatırıldı

Adana, sağanak yağmur ve sel ile mücadele ederken Hükümet kayıtsız kalmadı. Sel ve sağanak yağıştan zarar gören vatandaşlara maddi destek yapan Hükümet, vatandaşların hesaplarına paralarını gönderdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Şu ana kadar 3 bin 668 kişiye, hesapları varsa hesaplarına, yoksa Ziraat Bankası'nda kendi adlarına hesap açılarak biner lira yatırılmıştır." diye konuştu.

Sözcü ömer Çelik, kentte sağanak ve selden etkilenen bölgeleri gezdiğini ve daha sonra, Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ve bazı milletvekilleri ilçe belediye başkanları ile birlikte Yüreğir Belediyesinde Koordinasyon toplantısı düzenledikten sonra gazetecilere açıklamada bulunarak, "Tarım alanlarında 123 bin 151 dekar tarım alanı su altında. Bu suların çekilmesini bekliyoruz. Bu sular çekildikten sonra oradaki hasar da tespit edilerek vatandaşımızın zararının tazmin edilmesi için gerekli adımlar atılacak. Milli Eğitim Bakanlığımız okullarda oluşan zararın giderilmesi için 500 bin lira ödenek sağladı. Böylece zarar gören okullarda eğitim öğretimde aksamaya yol açmadan faaliyetin devam etmesi için gereken tedbirler alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte bir çalışma yapacaklarının ve 4 merkez ilçeyi kapsayacak şekilde 2 bin konutluk bir kentsel dönüşüm de başlatacaklarını aktaran Çelik, "Adanamız'ın başına gelen bu felaketi hep beraber atlatacağız, yaraları saracağız. Cumhurbaşkanımız'ın açık talimatıdır, Adana'da hiçbir vatandaşımız mağdur olamayacak, herkes yanında devletin gücünü hissedecek. Devletimiz her bir vatandaşımızın, her bir hanemizin yanındadır." dedi.
 

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