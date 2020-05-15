Hulusi Akar'dan Koronavirüs ve terhis açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Koronavirüs sürecinde terhis işlemleri ve bedelli askerlik ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Covid – 19’a karşı alınan önlemler kapsamında askeriyelerdeki terhislerin 31 Mayıs 2020 tarihinden itibaren başlayacağını açıkladı. Ayrıca bedelli askerlik alımlarına da 5 Haziran’da başlanacağını ifade eden Akar, personel teminlerinin de Haziran ayında başlayacağını belirtti.

Hulusi Akar, TSK’nın bulunduğu operasyon bölgelerinde şu ana kadar Koronavirüs vakası olmadığını vurguladı ve normalleşme için planlamanın yapıldığını ifade etti.

Bedelli Askerlik

Koronavirüs salgınından dolayı TSK’daki temin, atama ve okullardaki eğitimlere ara verilmişti. Normalleşme sürecinde temin, atama ve okullardaki eğitimlere 1 Haziran’da tekrardan başlanacağını belirten Akar, Haziran başı ile birlikte normalleşme için ilk adımların atılacağını açıkladı.

31 Mayıs 2020 tarihiyle birlikte terhis işlemlerini başlanacak. Celp işlemleri ise 5 Haziran’da başlayacak. Bedelli askerlik alımları da 20 Haziran’da gerçekleştirilecek. Bütün askeri alımlarda Koronavirüs testi yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 16:46