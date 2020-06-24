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Hülya Avşar'ın peçe açıklaması olay oldu! ''Peçelileri görünce kızıma 'bak öcü' diyordum''

Hülya Avşar'ın peçe açıklaması olay oldu! ''Peçelileri görünce kızıma 'bak öcü' diyordum''diyen Hülya Avşar, neden peçe taktıklarını şimdi anladığını belirtti. Peçeliler ile ilgili yaptığı açıklama olay yarattı. Kızı ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile yemekten dönerken kameralara yakalandı.

24 Haziran 2020 Çarşamba 17:12
Hülya Avşar'ın peçe açıklaması olay oldu! ''Peçelileri görünce kızıma 'bak öcü' diyordum''
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Hülya Avşar, kızı Zehra ve Kaya Çilingiroğlu birlikte yemeğe çıktı. Yemek sonrası kameralara yakalanan Hülya Avşar, magazin muhabirleri ile muhabbet etti. Kısa muhabbette Hülya Avşar’ın yaptığı peçe açıklaması olay yarattı.


Hülya Avşar, peçe takanları şimdi çok iyi anladığını ve çok uyanık olduklarını söyledi. Başımıza geleceklerden haberleri varmış diyen Hülya Avşar, kızı Zehra’nın peçeli bir kadını gördüğünü ve o kadın için ‘öcü’ dediğini söyledi. Zehra’nın korktuğunu da anlattı.

Babalar gününü geç kutladıklarını ve bu nedenle Kaya Çilingiroğlu ve kızları Zehra Çilingiroğlu ile yemeğe çıktıklarını dile getiren Hülya Avşar, siyah maskeliydi. Daha önce sahilde maskesiz şekilde dolaşması ile olay olan Hülya Avşar bu sefer peçe açıklaması ile gündeme geldi.

Peçe ile ilgili çok yazı yazdığını dile getiren Hülya Avşar, ‘’Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi’’dedi. Nasıl yemek yediklerini de öğrendiğini söyleyen Hülya Avşar, çok zor olduğunu dile getirdi. ‘’Allah kolaylık versin.’’dedi.


Son Güncelleme: 24.06.2020 17:12
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