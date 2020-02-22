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Hurda bank ile 2.5 milyon TL vurgun yapan zanlı tutuklandı!

Ankara’da Hurda Bank vaadiyle 2.5 Milyon TL vurgun yapan zanlı tutuklandı. 14 kişiyi 2.5 milyon TL kadar dolandıran zanlı mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı.

22 Şubat 2020 Cumartesi 18:14
Hurda bank ile 2.5 milyon TL vurgun yapan zanlı tutuklandı!

Ankara’da hurdaları alıp yüksek fiyatla başka kişilere satacağını öne sürüp, 14 kişiyi dolandıran M.K göz altına alındı. Zanlının hurdaları alıp insanları dolandırdığı ve toplamda 2.5 milyon TL kadar vurgun yaptığı öğrenildi. M.K’nın Çiftlik Bank’a benzeyen bir sistem kurduğu ve bu sisteme de Hurda Bank adını verdiği belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Hurda Bank vaadiyle 14 kişiyi dolandıran M.K.’yı takibe almıştı.

M.K. Göz Altına Alındı

Ankara emniyetinin aylar süren takibinin ardından şüphelinin 14 kişiyi Hurda Bank vaadiyle 2.5 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı. M.K. uzun süren çalışmaların ardından gözaltına alındı.

Hurda Bank

M.K’nın üzerinde yapılan aramalarda pasaport ve Moldova uçak bileti bulundu. Ekiplerin araştırmalarıyla birlikte zanlının Çiftlik Bank benzeri bir sistem kurduğu belirlendi. M.K’nın Hurda Bank dolandırıcılık sistemini kurduğu ve Ankara’da kendisini hayır sever birisi olarak tanıttığı öğrenildi.

Arkadaşlarını Da Sisteme Dahil Etmiş

Göz altına alınmasının ardından Hurda Bank sistemini anlatan M.K, referans yöntemiyle sisteme ilk girenlere belli ödemeler yaptığını, bu sayede o kişilerin arkdaşlarını ve yakınlarını da sisteme dahil ettiğini söyledi. M.K ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme kararıyla tutuklandı.

Son Güncelleme: 22.02.2020 18:14
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