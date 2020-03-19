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Hürriyet Emlak’tan koronavirüsle mücadele için 1 ay ücretsiz üyelik

Hürriyet Emlak’tan emlak ofislerine destek. Şirket korona virüs nedeniyle kullanıcılarına destek verdi. Hürriyet Emlak’tan korona virüsle mücadele için 1 ay ücretsiz üyelik tanıdığını açıkladı. İşte detaylar.

19 Mart 2020 Perşembe 23:39
Hürriyet Emlak’tan koronavirüsle mücadele için 1 ay ücretsiz üyelik

Emlak ofislerinin, bireysel üyelerin ve ev arayanların en hızlı ve güvenilir şekilde kendine uygun yer bulmasını sağlayan online site Hürriyet Emlak yine bir ilke imza attı. Site korona virüs salgını nedeniyle ofislerin çalışma koşullarının etkilenmesi üzerine kullanıcılarına bir ay ücretsiz kullanım hakkı verdi.

Türkiye’nin ilk online Emlak sitesi olan Hürriyet Emlak sitesi bu uygulamayla birlikte virüse karşı kullanıcılarına destek verdi.

Sektöre katma değer sağlamayı sürdüreceğiz

1 ay ücretsiz kullanım hakkı tanındığının açıklanmasının ardından sitenin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan iş ortaklarına destek vermeyi sürdüreceklerini açıkladı. Zeynep Erdoğan açıklamasında şu sözleri kullandı:

“Emlak sektörünü tek bir çatı altında buluştururken sektöre katma değer sağlayacak çözümler geliştirmeyi de sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zor dönemde bizler de üzerimize düşeni yerine getirmeye hazırız, bu kapsamda tüm üyelerimize 1 ay ücretsiz kullanım hakkı tanımlıyoruz.”

Sektörün can damarı olan emlak ofislerinin korona virüs salgını nedeniyle olumsuz etkilendiği ve bu konuda iş ortaklarına destek vereceğini açıklayan Tandoğan, şirket misyonu olarak her zaman ileriyi misyon edinmiş bir kuruluş olarak yine kullanıcılarımızın yanında olacağı diyerek krizi en az hasarla atlatacağız dedi.

Son Güncelleme: 19.03.2020 23:39
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