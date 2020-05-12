Husumetli iki aile arasında çıkan tartışmada silahlar ateşlendi! Ölü ve yaralılar var

Üzücü olay Kars'ın Kağızman ilçesinde yaşandı. Önceden aralarında husumet olan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma büyünce taraflardan biri silahına sarıldı.Karşı tarafından karşılık vermesiyle amca çocukları Gökhan Daşdan (28) ve Ümit Daşdan (33) isimli vatandaşlar hayatını kaybetti.İzzet Daştan isimli vatandaş ise yaralandı.

Ailelerin yaklaşık 4 ay önce çıkan kavgada birinin öldürülmesinden dolayı husumetli olduğu öğrenildi.

Ağır yaralanan İzzet Daştan ise sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi. Gökhan ve Erdem Daşdan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kağızman Devlet Hastanesi morguna konuldu.

JANDARMA GİRİŞ ÇIKIŞTA ÖNLEMLERİ ARTIRDI

Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkış noktalarında yoğun güvenlik önlemi aldı. Gökhan Daştan'ın Kağızman'daki bir köyde imam olduğu öğrendildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 19:59