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İBB, 39 ilçede deprem toplanma alanlarını açıkladı! Deprem toplanma alanları nası öğrenilir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bir kamuoyu açıklaması yaparak 39 ilçede olası bir deprem sonrasında gidilecek olan 'Toplanma ve Geçici Barınma Alanları'nın belirlendiğini duyurdu.

28 Ocak 2020 Salı 14:00
İBB, 39 ilçede deprem toplanma alanlarını açıkladı! Deprem toplanma alanları nası öğrenilir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin geçtiğimiz ekim ayı oturumunda deprem seferberlik planı sunulmuş ve Başkan İmamoğlu, İstanbul’da toplam 32 milyon metrekarelik bir alanda 859 adet yeni toplanma alanı belirlediklerini ve çalışmaların tamamlandıktan sonra yaklaşık 3 ay içinde kamuoyuna duyuracaklarını açıklamıştı.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ise gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında alanların seçiminde Karar Destek Modeli'ni uygulayarak 39 ayrı ilçede 'Toplanma ve Geçici Barınma Alanları'nı belirledi.

Seçim kriterlerinin saptandıoğı ve puanlama yöntemlerinin uygulandığı modelde AFAD, AKOM, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü gibi bir çok kurumun da yer aldığı bilimsel bir model ortaya konuldu. Ortaya çıkan bu modelle sonucunda ise olası bir afet durumunda binadan toplanma alanına, sonrasında toplanma alanından geçici barınma alanına erişimi sağlayacak olan tahliye koridorları ve tahliye güzergahları, yaya ve taşıt için ayırımları yapılarak alanlar belirlendi ve afet anındaki acil eylem planı oluşturuldu.

Oluşturulan 'Geçici Barınma Alanları' söz konusu afet sonrasında mağdur vatandaşların geçici süreli barınma ve akut şoku atlatmalarını sağlayacak alt yapıya sahip, insanların en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme gibi sistemlerin kullanılabilir durumunda olarak belirlendi. 

İBB, ise yaptığı kamuoyu açıklamasında gerçekleştirilen model kapsamında belirlenen ve kriterler üzerinden puanlama yapılarak tespit edilen toplanma ve geçici barınma alanlarına, "http://sehirharitasi.ibb.gov.tr" adresinden ulaşılabileceklerini duyurdu.

Son Güncelleme: 28.01.2020 14:22
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IstanbulIbbDeprem Toplanma AlanlarıDeprem Alan Sorgulama
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