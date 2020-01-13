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İBB'de Başkanvekili görevinde bulunan Göksel Gümüşdağ, istifa edeceğini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde 1. Başkanvekilliği görevinde bulunan Göksel Gümüşdağ, 17 Ocak tarihinde görevinden ayrılacağını açıkladı.

13 Ocak 2020 Pazartesi 21:31
İBB'de Başkanvekili görevinde bulunan Göksel Gümüşdağ, istifa edeceğini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugün Saraçhane'de gerçekleştirilen Ocak ayı meclis toplantısı ilk birleşimi sonunda AK Partili Göksel Gümüşdağ bir açıklama yaparak görevini bırakacağını söyledi.

Belediye Meclisinde 1 Başkanvekilliği görevinde bulunan Gümüşdağ, 17 Ocak tarihinde istifasını sunacağını bundan sonra sadece meclis üyesi sıfatıyla belediye meclisinde bulunacağını aktardı.

Göksel Gümüşdağ, meclis toplantısı sonrasında yahptığı konuşmada tüm belediye başkanlarına ve meclis üyelerine teşekkürlerini ileterek şöyle konuştu:

"Uzun zamandır çok yoğun bir şekilde çalıştığını aktaran Gümüşdağ, şöyle konuştu: "Başakşehir Futbol Kulübüne olan tutkumu biliyorsunuz. Zaman zaman dört ayrı görev yapmak nasip oldu. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi 1. Başkanvekilliği ve fabrika... Bana anlayış gösteren eşime ve kızıma da bu konuda ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da bu zamana kadar verdiği destek ve güveninden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra meclis üyesi sıfatıyla aranızda olacağım."

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve CHP Grup Başkanvekili İsmail Doğan Subaşı, Göksel Gümüşdağ'ın konuşması tamamlandıktan sonra her iki Başkanvekili Gümüşdağ'a yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür ettiler.

Gümüşdağ'ın görevinden ayrıldıktan sonra Şubat ayı meclis toplantısında Meclis 1. Başkanvekilliği için seçim yapılarak yeni bir Başkanvekili belirlenecek.


 

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IbbAK PartiGöksel GümüşdağIstifa Kararı
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