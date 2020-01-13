İBB'de Başkanvekili görevinde bulunan Göksel Gümüşdağ, istifa edeceğini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugün Saraçhane'de gerçekleştirilen Ocak ayı meclis toplantısı ilk birleşimi sonunda AK Partili Göksel Gümüşdağ bir açıklama yaparak görevini bırakacağını söyledi.
Belediye Meclisinde 1 Başkanvekilliği görevinde bulunan Gümüşdağ, 17 Ocak tarihinde istifasını sunacağını bundan sonra sadece meclis üyesi sıfatıyla belediye meclisinde bulunacağını aktardı.
Göksel Gümüşdağ, meclis toplantısı sonrasında yahptığı konuşmada tüm belediye başkanlarına ve meclis üyelerine teşekkürlerini ileterek şöyle konuştu:
AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve CHP Grup Başkanvekili İsmail Doğan Subaşı, Göksel Gümüşdağ'ın konuşması tamamlandıktan sonra her iki Başkanvekili Gümüşdağ'a yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür ettiler.
Gümüşdağ'ın görevinden ayrıldıktan sonra Şubat ayı meclis toplantısında Meclis 1. Başkanvekilliği için seçim yapılarak yeni bir Başkanvekili belirlenecek.