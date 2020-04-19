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İBB'de görevinden alınan Murat Ongun'un yerine Yavuz Saltık atandı

İBB'nin baş danışmanlık ve ayrıca Ulaşım A.Ş Başkanlığı görevini sürdüren Murat Ongun görevinden alındı. Ongun'un yerine Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık atandı. Peki Yavuz Saltık kimdir? Hangi görevlerde bulundu?

19 Nisan 2020 Pazar 10:45
İBB'de görevinden alınan Murat Ongun'un yerine Yavuz Saltık atandı

İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.’nin bir süre önce ünvan değiştirdiği ve yeni ismi İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama A.Ş olan şirkette Murat Ongun'un yönetim kurulunda yer almadığı ortaya çıktı. Ongun yerine İmamoğlu’nun eski özel kalem müdürü ve helen İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olarak görevde bulunan  Yavuz Saltık getirildi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi Belediye Başkanlığı görevinde olduğu süre içerisindeyken özel kalem müdürlüğü görevini verdiğin Yavuz Saltık bu şirketin yönetim kurulu başkanı olurken, Saltık ile birlikte 10 kişilik yönetim kurulu oluşturuldu. Eski yönetim kurulunda Gezi olaylarıyla adı gündeme gelen Tayfun Kahraman da yönetim kurulu başkan yardımcısı gözüküyor.

İBB'de görevinden alınan Murat Ongun'un yerine Yavuz Saltık atandı

İBB'de görevinden alınan Murat Ongun'un yerine Yavuz Saltık atandı

İBB'de görevinden alınan Murat Ongun'un yerine Yavuz Saltık atandı

YAVUZ SALTIK KİMDİR?

Yavuz Saltık kimdir

1972 Trabzon doğAN Yavuz Saltık, Mersin Üniversitesi Pazarlama Bölümü mezunudur. STRATEJİ|MORI Araştırma şirketinde Araştırma Uzmanı ve GfK Araştırma şirketinde Saha Müdür Yardımcısı olarak çalışan Saltık Bahçeşehir Belediyesi’nde 2 yıl Yönetim Danışmanlığı yapmıştır. 2002 yılından beri free-lance olarak danışmanlık hizmeti veren Yavuz Saltık, ARI Hareketi, KA-DER, International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute (NDI) Konrad Adenauer Vakfı ve Toplum ve Demokrasi Derneği’nin çalışmalarında eğitimci olarak yer aldı.

Sports Marketing, Sporda Şiddet ve Fanatizm ve Tükiye’de Taraftarlık anlayışı konularında araştırmaları ve makaleleri yayınlayan Saltık yaklaşık 3 yıldır ulusal bir radyo kanalında (Lig Radyo) “Öteki Trabzonspor” adında bir programı hazırlayıp sunuyor. Günebakış gazetesinde köşe yazıları yazıyor. 2008 yılında Siyasal iletişime yönelik “Tanrım Beni Başkan Yarat” adlı bir kitabı yayınlandı. Trabzon Fikir Kulübü Kurucu üyesi ve Avrupa ile Dialog Derneği üyesi olan Yavuz Saltık, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Son Güncelleme: 19.04.2020 10:45
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