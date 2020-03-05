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İBB 'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için etkinlikler

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı etkinlikler,bu sene kente bir ilki yaşatacak. İstanbul’un farklı 22 noktasında bir birinden güzel etkinlikler yer alacak.

05 Mart 2020 Perşembe 21:52
İBB 'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için etkinlikler

8 Mart Kadınlar Günü Haftası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk kez İstanbul’un geneline  yayılan geniş kapsamlı etkinlikler hazırladı.Etkinlikler kapsamında, hafta boyunca İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezleri’nde (İSADEM),  yirmi eğitim ve atölye yapılacak.Kartal Kültür Merkezi’nde belgesel gösterimi ve söyleşi organize edilecek.Beyaz Gezi ekibi ile İstanbul turları yapılacak. Kadıköy’de Kadınlar Koşusu ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda iki  konser gerçekleşecek.

Etkinlikler Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye ve Zeytinburnu’ndagerçekleştirilecek bu etkinliklere katılmak isteyenler,ilgili İSADEM ile iletişime geçerek kayıt olabilecek.

Etkinlik listesi şu şekildedir.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu Kadınlar Günü Konserleri


Dünya Kadınlar Günü Konseri I
7 Mart Cumartesi 20:00

CRR Senfoni Orkestrası
Laurence Equilbey şef
Anna Genuishene piyano

Program:
F. Mendelssohn (1805-1847) Uvertür

C. Schumann (1819-1896) Piyano Konçertosu
L. Farrenc (1804-1875) Senfoni No. 3

Dünya Kadınlar Günü Konseri II
8 Mart Pazar

20:00 "Osmanlı'dan Günümüze Kadın Bestekârlar"
Solistler: Dilek Türkan, Çiğdem Yarkın, Gül Yazıcı


8 MART KOŞUSU
8 Mart Kadınlar Günü Etabı koşulacak.
Koşunun durakları, kadınların kent mekânında iz bıraktıkları, yerlerden oluşacak.

Son Güncelleme: 05.03.2020 22:18
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