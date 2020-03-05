İBB 'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için etkinlikler

8 Mart Kadınlar Günü Haftası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk kez İstanbul’un geneline yayılan geniş kapsamlı etkinlikler hazırladı.Etkinlikler kapsamında, hafta boyunca İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezleri’nde (İSADEM), yirmi eğitim ve atölye yapılacak.Kartal Kültür Merkezi’nde belgesel gösterimi ve söyleşi organize edilecek.Beyaz Gezi ekibi ile İstanbul turları yapılacak. Kadıköy’de Kadınlar Koşusu ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda iki konser gerçekleşecek.

Etkinlikler Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye ve Zeytinburnu’ndagerçekleştirilecek bu etkinliklere katılmak isteyenler,ilgili İSADEM ile iletişime geçerek kayıt olabilecek.

Etkinlik listesi şu şekildedir.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu Kadınlar Günü Konserleri



Dünya Kadınlar Günü Konseri I

7 Mart Cumartesi 20:00



CRR Senfoni Orkestrası

Laurence Equilbey şef

Anna Genuishene piyano



Program:

F. Mendelssohn (1805-1847) Uvertür



C. Schumann (1819-1896) Piyano KonçertosuL. Farrenc (1804-1875) Senfoni No. 320:00 "Osmanlı'dan Günümüze Kadın Bestekârlar"Solistler: Dilek Türkan, Çiğdem Yarkın, Gül Yazıcı



8 MART KOŞUSU

8 Mart Kadınlar Günü Etabı koşulacak.

Koşunun durakları, kadınların kent mekânında iz bıraktıkları, yerlerden oluşacak.