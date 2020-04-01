İBB'den koronavirüs açıklaması! 90 personelin testleri pozitif çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB'ye bağlı kuruluş, iştirak ve kendi personelleri dahilinde yapılan test sonuçlarına göre 90 kişide koronavirüsüğne ratlanıldığını açıkladı.

İBB sözcüsü Ongun, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "85 bin personeli olan İBB, bağlı kuruluşları ve iştirak şirketlerinde, toplam 90 personelimiz Kovid-19 pozitif çıkmıştır. İETT, İSKİ ve İGDAŞ'ın da aralarında olduğu 13 şirketimizde vaka sayısı 64, İBB'de ise 26'dır." ifadelerine yer verdi.

Sözcü Murat Ongun, koronavirüs testleri pozitif çıkan personelin tedavilerinin devam ettiğini söylediği duyurusunda kendilerine acil şifalar dileklerini de iletti.



